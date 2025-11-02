  1. Privatkunden
Niederlagenserie kein Zufall Fringer: «Vielleicht darf der FCZ nicht gewinnen, weil man viele für dumm verkauft»

Syl Battistuzzi

2.11.2025

Fringer: «Vielleicht darf der FCZ nicht gewinnen, weil man viele für dumm verkauft»

Fringer: «Vielleicht darf der FCZ nicht gewinnen, weil man viele für dumm verkauft»

01.11.2025

Beim FC Zürich läuft nichts mehr: Nach der fünften Niederlage in Serie stellen die Experten Rolf Fringer und Georges Bregy im Studio bei blue Sport unbequeme Fragen – und sehen hinter dem sportlichen Absturz tieferliegende Probleme.

Syl Battistuzzi

02.11.2025, 10:00

Keine Zeot? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Der FC Zürich verliert zum fünften Mal in Folge und gerät nach dem 1:2 gegen Lausanne-Sport sportlich immer stärker unter Druck.
  • Die blue Sport Experten Rolf Fringer und Georges Bregy machen interne Unruhe und mangelnde Selbstkritik in der Klubführung für die Krise verantwortlich.
Mehr anzeigen

Der FC Zürich findet einfach nicht aus dem Tief heraus. Im Heimspiel gegen Lausanne-Sport kassiert das Team von Interims-Trainer Dennis Hediger die fünfte Niederlage in Folge.

Highlights im Video. Lausanne fügt dem FC Zürich die fünfte Pleite in Serie zu

Highlights im VideoLausanne fügt dem FC Zürich die fünfte Pleite in Serie zu

Kein Wunder, herrscht beim FCZ-Anhang Verzweiflung. «Es ist ein Wahnsinn, vor allem wenn man sich in ihre Situation versetzt», sagt blue Sport Experte Rolf Fringer im Studio und ergänzt: «Diese Mannschaft hat schon gefightet bis zum Schluss. Seit Dennis Hediger da ist (3 Spiele – Anm.d.Red.), haben die Spieler alles gegeben. Und du merkst einfach, es klappt nichts. Und du immer eine Zwei am Rücken hast.»

Fringer fordert, dass der FCZ selbstkritisch wird: «Das hat vielleicht Gründe. Vielleicht darf der FCZ nicht gewinnen, weil man viele für dumm verkauft». Dann sei es eben schwierig. Die Spieler würden sich zwar Mühe geben, aber seien fast übermotiviert.

«Aber du kannst nicht im Verein gewisse Sachen machen und meinen, dir lacht das Glück auf dem Platz, wenn die Sachen eben nicht in der Ordnung sind. Momentan bekommen sie es einfach knüppeldick», resümiert Fringer. «Ich will nicht sagen, dass mir die Mannschaft leid tut. Aber wenn eine Mannschaft alles gibt und es klappt nie, ist es für sie brutal. Aber es gibt Gründe», hält er fest.

Bregy: «Überall sind Intrigen»

Für viele FCZ-Fans ist Sportchef Milos Malenovic der Hauptschuldige an der Misere. «Geht duschen – das Problem ist nicht nur auf dem Platz», hiess es auf einem grossen Banner in der Südkurve.

FCZ-Fans setzen Zeichen. Canepa reagiert auf «Malenovic raus»-Rufe: «Nicht Milos hat die Tore nicht geschossen»

FCZ-Fans setzen ZeichenCanepa reagiert auf «Malenovic raus»-Rufe: «Nicht Milos hat die Tore nicht geschossen»

Für Expertenkollege Georges Bregy ist klar: «Wenn in der Führung oben oder bei der ersten Mannschaft Unruhe drin ist, hast du das Resultat nachher auf dem Platz. Du hast eine Mannschaft, die unsicher ist und kein Selbstvertrauen hat. Überall sind Intrigen. Die Mannschaft fühlt sich nicht recht verstanden, obwohl sie kämpft.» Bregys Fazit: «Wenn es im Klub nicht ruhig ist, kann man kein Erfolg haben. Das ist einfach so.»

Falls Stadtrivale GC am Sonntag im Luzern (16.30 Uhr live auf blue Sport) einen Sieg einfährt, rutscht der FCZ auf Barrage-Platz 11 ab.

Weitere Videos zum Spiel

Canepa über die Malenovic-Raus-Rufe: «Es war nicht Milos, der die Tore nicht verhindert oder gemacht hat»

Canepa über die Malenovic-Raus-Rufe: «Es war nicht Milos, der die Tore nicht verhindert oder gemacht hat»

01.11.2025

Brecher: «Es ist zum Kotzen»

Brecher: «Es ist zum Kotzen»

01.11.2025

Das sagt FCZ-Trainer Hediger nach der fünften FCZ-Pleite in Folge

Das sagt FCZ-Trainer Hediger nach der fünften FCZ-Pleite in Folge

01.11.2025

Zürich – Lausanne-Sport 1:2

Zürich – Lausanne-Sport 1:2

Super League | 12. Runde | Saison 25/26

01.11.2025

