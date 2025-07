Die Super League bietet schon am ersten Spieltag beste Unterhaltung. Traumtore, Patzer, emotionale Interviews oder eine Regel-Falle – das sind die Aufreger des Meisterschaft-Auftakts.

Shaqiri zählt die Teamkollegen an

Meister Basel legt in St.Gallen einen Fehlstart hin und verliert trotz 1:0-Führung mit 1:2. Captain Shaqiri zeigt sich nach dem Schlusspfiff verärgert. «Wir haben junge Spieler in unserer Mannschaft und auch sie müssen mit dem Druck umgehen können. Ich hatte das Gefühl, dass nicht jeder zu 100 Prozent da war», redet Shaqiri Klartext. «Einige waren – auch wenn man reinkommt – schlicht nicht bereit, um der Mannschaft zu helfen.»

St.Gallen – Basel 2:1 Super League | 1. Runde | Saison 25/26 26.07.2025

«Kinderfussball» im Letzigrund

Ähnlich wie bei Shaqiri ist die Gemütslage nach dem ersten Saisonspiel bei Yanick Brecher. Der FCZ führt gegen Sion gar mit 2:0, bevor man die Partie in der Schlussphase noch aus der Hand gibt und als Verlierer vom Platz muss. Insbesondere das Siegtor in der Nachspielzeit servieren die Zürcher den Wallisern auf dem Silbertablett, wobei Brecher keine gute Figur macht.

Die Schuld sieht der Goalie aber nicht alleine bei sich. «Wenn der Torhüter rauskommt und ruft, gibt es für die Verteidiger nur eine Aufgabe: Auf die Seite gehen. Das haben sie nicht gemacht. Dann passieren halt solche Dinge. Das ist ein Fehler, der im Kinderfussball passiert.»

91. Minute: Der FCZ komplett von der Rolle – Boteli schiesst Sion in Führung 25.07.2025

Zubers Frust-Interview

Auch bei Brechers Teamkollege Steven Zuber ist der Frust gross. «Ich verstehe nicht, warum wir den Ball nicht einfach wegschlagen», nervt er sich im Interview über das Sittener Siegtor – und dann auch über die Fragen des blue Sport Reporters. «Sie sind ja der Journalist, oder? Sie stellen ja die Fragen. Ich kann ja nicht selber ein Interview machen», wettert Zuber.

Dabei beginnt die Saison für den 33-Jährigen eigentlich optimal. In der 27. Minute markiert Zuber mit einem Traumtor den ersten Treffer der neuen Super-League-Saison. Darüber kann er sich nach der desolaten FCZ-Schlussphase aber nicht wirklich freuen.

Zuber blafft Reporter an: «Sie sind doch der Journalist, oder?» 25.07.2025

Kapino tappt in die Falle

Neue Saison, neue Regeln! Vor dem ersten Spieltag gibt die Liga bekannt, welche Regeländerungen in der neuen Saison gelten. Davon hat Stefanos Kapino womöglich aber nichts mitgekriegt. Der Winterthur-Goalie tappt in der Partie gegen Lausanne in die Falle, hält den Ball länger als die erlaubten acht Sekunden und bringt Schiedsrichter Cibelli so dazu, zurecht einen Eckball für die Lausanner zu pfeifen. Immerhin für Kapino: Der Eckball bleibt für die Winterthurer ohne Folgen.

Lausanne-Sport – Winterthur 3:2 Super League | 1. Runde | Saison 25/26 27.07.2025

Das bewegende Debüt von Lucas Ferreira

Die Geschichte von Lucas Ferreira beweist, wie nahe Freud und Leid beieinander liegen können. Denn dass der Youngster am Samstag überhaupt zu seinem FCL-Profidebüt gekommen ist, gleicht einem Märchen. Nur weil Spielernot herrscht, wird Ferreira von Trainer Mario Frick überhaupt aus den Ferien und in die 1. Mannschaft geholt.

«Er ist dann mit ins Trainingslager und hat einen hervorragenden Eindruck gemacht», erzählt Frick bei blue Sport. Prompt wird der 18-Jährige beim Saisonauftakt gegen GC in der 63. Minute eingewechselt, markiert sechs Minuten später den 3:2-Siegtreffer und wird bei seinem Einstand als Matchwinner gefeiert.

Doch kurz darauf erfährt Ferreira in der Kabine, dass einer seiner besten Freunde, mit dem er zusammen in der FCL-U17 spielte, den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Ferreira richtet in den sozialen Netzwerken emotionale Worte an seinen verstorbenen Freund: «Das war für dich, mein Bruder. Flieg hoch, Engel!»

Bertones Freistoss-Hammer

Dem FC Thun gelingt zum Saisonauftakt beim FC Lugano eine Überraschung. Der Aufsteiger dreht gegen die Tessiner einen Rückstand und holt sich dank eines 2:1-Auswärtssieges alle drei Punkte. Matchwinner für die Berner Oberländer: Leonardo Bertone. Der Captain verwandelt zuerst einen Penalty souverän und legt dann mit einem Traum-Freistoss noch einen drauf. «Es ist schön, zurück in der Super League zu sein und einen solchen Einstand zu haben», strahlt Bertone nach dem Schlusspfiff.

85. Minute: Bertone trifft per Freistoss 27.07.2025

Das neue Lausanner Sturmjuwel

Der erst 19-Jährige Gaossou Diakité meldet sich eindrücklich in der Super League an. Nachdem der von Salzburg ausgeliehen Lausanner gegen Winterthur nach einer Stunde den Ausgleich markiert, beweist er tief in der Nachspielzeit erneut seine Klasse und schiesst Lausanne via Innenpfosten zum Last-Minute-Sieg.