Shaqiri-Auftritt beim Saisonstart sorgt für Studio-Diskussion 02.08.2025

Xherdan Shaqiri stand in der letzten Saison sinnbildlich für den Erfolg des FC Basel. Der Unterschiedsspieler sucht aber zum Saisonstart noch seine Form. Im Studio bei blue Sport wird seine Situation analysiert.

Der FC Basel reagiert am Samstagabend mit einem Sieg gegen GC auf das verlorene Auftaktspiel in St. Gallen (1:2). Doch der amtierende Meister war im Joggeli noch ziemlich weit weg von seiner letztjährigen Gala-Form. Das hat auch mit dem Auftritt von Xherdan Shaqiri zu tun. Der FCB-Captain hatte teamintern die drittwenigsten Ballaktionen (hinter Hitz und Ajeti). Kein Vergleich zur letzten Saison, wo die Nummer 10 der überragende Spieler der Super League war und jeder Angriff über ihn lief.

«Shaqiri hat so viele Goals geschossen, dass es automatisch gelaufen ist, weil sie so viel Selbstvertrauen hatten», erläutert Experte Rolf Fringer im Studio bei blue Sport. Nun habe man das erste Spiel verloren, da müsse sich das Team und Shaqiri den Flow einfach wieder erarbeiten, so der frühere Nati-Coach.

Konzentration auf die eigene Leistung legen

«Er ist ehrgeizig. Er will möglichst schnell, dass es gut kommt und er wieder Tore schiesst. Aber er muss in dieser Saison lernen, dass er zuerst einmal arbeiten muss», betont Fringer.

«Die Luft wird dünner, die Mannschaften spielen auch etwas härter gegen ihn. Das muss er alles verdauen, auch wenn man ihn als Schiedsrichter schützen muss, dass er nicht Freiwild ist», sagt Fringer und ergänzt: «Aber er muss trotzdem weniger reklamieren und sich mehr aufs Spiel konzentrieren.» Die Konzentration auf die eigene Leistung sei enorm wichtig. Die Erfolgserlebnisse seien halt entscheidend. «Siege bringen dann wieder den Flow.»

Xherdan Shaqiri zeigt sich unzufrieden. KEYSTONE

Ob man auch als Trainer Shaqiri kritisieren dürfe, will Moderator Stefan Eggli wissen. «Es ist nicht so, dass man ihm nicht sagen darf, was man von ihm erwartet», findet Philippe Montandon. «Er ist noch nicht so im Flow. Er hatte gegen GC mit Hassane einen Schatten, der ihn immer wieder bearbeitet hat. Er hatte einen Neziri in St. Gallen, der ihn über 90 Minuten sehr gut bewacht hat. Das ist für einen Shaqiri manchmal auch frustrierend», hält er fest.

Keine einfache Aufgabe für Magnin

Das sei auch für seinen neuen Chef Ludovic Magnin keine einfache Situation. «Als Trainer muss man Fingerspitzengefühl haben. Was kann ich verlangen? Er fängt dann an, unzufrieden zu werden.»

Montandon betont aber, dass der 125-fache Internationale auch mit einer durchzogenen Leistung wichtig für den FCB war. «Er hat wieder den entscheidenden Ball zum zweiten Tor gebracht. Ein stehender Ball, wenn es aus dem Spiel nicht läuft.»

Mit seiner ersten Vorlage in der Liga war der 33-Jährige in jedem seiner letzten acht Heimspiele an mindestens einem Treffer direkt beteiligt. Gleichzeitig war es Torbeteiligung Nummer 27 für ihn im Kalenderjahr 2025 (13 Tore, 14 Assists). Das sind im Minimum 12 mehr als jeder andere Spieler.