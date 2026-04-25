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Klare Botschaft an Besitzer «Fuck off LAFC!»: GC-Fans boykottieren Spielbeginn und protestieren mit Rauch und Böllern

Syl Battistuzzi

25.4.2026

Nach 30 Minuten betreten die GC-Fans ihren Sektor

Nach 30 Minuten betreten die GC-Fans ihren Sektor

25.04.2026

Nach dem enttäuschenden Cup-Aus protestieren die GC-Fans am Samstagabend im Letzigrund gegen die Klubführung. Erst boykottieren sie das Spiel, dann kehren sie mit Rauch und Böllern zurück.

Redaktion blue Sport

25.04.2026, 19:06

25.04.2026, 19:07

Alles war angerichtet letzten Samstag für die Hoppers. Rund 4000 Fans pilgerten nach Lausanne, um die Mannschaft im Cup-Halbfinal zu unterstützen und vom ersten Finaleinzug seit 2013 zu träumen. Doch GC zeigte einen enttäuschenden Auftritt, war Lausanne Ouchy phasenweise unterlegen und verlor verdient mit 2:0. Es war ein weiterer Tiefpunkt in einer schwachen Saison.

Dass nach der Blamage einige Anhänger des Rekordmeisters mit gewalttätigem Verhalten neben dem Platz noch negativ auffielen, passte ins triste Bild, welches der Klub seit längerer Zeit abgibt.

SLO verurteilt «inakzeptables Verhalten». GC-Chaoten plünderten im Cup-Halbfinal Kassen im Stadion

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GC-Fans kehren mit Rauch und Böllern zurück

Eine Woche später ist Luzern zu Gast im Letzigrund. Doch die GC-Kurve ist leer, stattdessen hängt ein grosses Banner, auf dem «Fuck off LAFC!» steht. Darüber heisst es: «Mir hend jetzt au eifach mal kei Lust». 

Eine klare Botschaft an die aktuelle GC-Führung – das Verhältnis zwischen Klub und Fans scheint endgültig zerrüttet zu sein. GC-Sportchef Alain Sutter muss die heftige Kritik gegen die Besitzer aus den USA auf der Spielerbank zur Kenntnis nehmen.

GC-Fans stehen aus Protest nicht in ihrer Kurve

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25.04.2026

Ohne die GC-Fans ist die Stimmung düster, man hört nur die Gästefans. Nach einer halben Stunde kehren die Anhänger zurück in die Kurve, dabei hüllt dichter Rauch den gesamten Sektor ein – sie zünden auch gleich mehrfach Böller.

Ein paar Minuten später nehmen die GC-Fans den Support auf, mit verschiedenen Rufen gegen die aktuelle GC-Führung gerichtet. 

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