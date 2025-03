Spannung pur in der Super League: Deshalb rollt der Ball am Ostermontag auf Hochtouren. Bild: Keystone

Wegen der spannenden Ausgangslage stehen in der 33. und letzten Runde der Super League vor der Teilung am Ostermontag fünf Spiele zeitgleich im Programm.

Keystone-SDA SDA

Nach der 33. Runde wird die Tabelle in eine Final- und eine Abstiegsrunde geteilt. Da noch so viele Klubs in den Kampf um einen Platz in der oberen Hälfte involviert sind, finden nun fünf der sechs Partien am Ostermontag, 21. April, um 16.30 Uhr statt. Es sind dies: Basel – Yverdon, Lausanne – Lugano, Servette – Luzern, St. Gallen – Sion und Young Boys – FC Zürich.

Am Ostersamstag um 18.00 Uhr stehen sich die Grasshoppers und Winterthur gegenüber. Beide werden gegen den Abstieg spielen müssen. blue Sport zeigt dir alle Super-League-Spiele live.

