Tragödie im Tourbillon Fussball-Fan stürzt in Sion von Stadiontribüne und stirbt

SDA

19.1.2026 - 11:48

Das Stade de Tourbillon in Sitten: ein Fussballfan stürzte von der Tribüne uns starb. (Archivbild)
Das Stade de Tourbillon in Sitten: ein Fussballfan stürzte von der Tribüne uns starb. (Archivbild)
Keystone

Ein 36-jähriger Fussballfan ist nach einem Sturz von der Tribüne im Stade de Tourbillon in Sitten ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Mittwochabend während der Super-League-Partie zwischen dem FC Sitten und dem FC Winterthur.

Keystone-SDA

19.01.2026, 11:48

19.01.2026, 11:55

Der Mann sei im Bereich der Westtreppe der Nordtribüne aus noch ungeklärten Grünen in die Tiefe gestürzt, teilten die Walliser Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Montag mit. Die Rettungskräfte leisteten dem Mann Erste Hilfe.

Anschliessend wurde er mit einer Ambulanz ins Spital Sitten gebracht. Dort erlag er am Freitag seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Ersten Ermittlungen zufolge kann eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden.

