Alex Frei: «Ich glaube nicht, dass Lichtsteiner Abrashi etwas Böses wollte» 05.03.2026

Amir Abrashi wird den Grasshoppers für drei Spiele fehlen. Der Captain der Zürcher wird nach seinem Platzverweis am Donnerstagabend in der verlorenen Partie auswärts gegen den FC Basel belangt.

Keystone-SDA SDA

Der in der 61. Minute eingewechselte Abrashi erhielt drei Spielsperren aufgrund einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit gegen Basels Koba Koindredi.

Nachdem er im Spielaufbau am eigenen Strafraum von Koindredi in den Rücken gestossen worden war, drehte sich Abrashi um die eigene Achse und schlug seinerseits dem Basler Spieler in den Rücken. Beim Festsetzen des Strafmasses sei diese Provokation berücksichtigt worden, hält die Swiss Football League auf ihrer Website fest.

Die Highlights der Partie