GC-Captain Amir Abrashi gibt Pausen-Interview direkt aus dem Fan-Block

Amir Abrashi fehlt den Hoppers in der englischen Woche gegen Lugano gelbgesperrt. Dass der GC-Captain trotz Absenz dabei sein will, zeigt er im Letzigrund. Er verfolgt die Partie aus dem Fan-Block. In der Pause telefoniert er mit blue Sport.

31.10.2024