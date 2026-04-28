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Nach Fan-Protesten Eigentümer reagieren: «Wir sind offen für einen Verkauf von GC»

Luca Betschart

28.4.2026

Nach 30 Minuten betreten die GC-Fans ihren Sektor

Nach 30 Minuten betreten die GC-Fans ihren Sektor

25.04.2026

Am vergangenen Samstag protestieren die GC-Fans rund um das Heimspiel gegen den FC Luzern gegen die Klubbesitzer aus den USA. Nun reagiert der LAFC in einer Mitteilung auf die Kritik. 

Luca Betschart

28.04.2026, 13:38

28.04.2026, 13:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstag protestieren die GC-Fans gegen die aktuellen Klubbesitzer und betreten die Kurve im Letzigrund erst nach einer halben Stunde. 
  • Am Dienstag reagieren die Klubbesitzer des LAFC mit einer veröffentlichten Mitteilung auf die harsche Kritik.
  • Die Eigentümer zeigen sich dabei bereit für Verhandlungen: «Wir möchten klar festhalten, dass wir offen für Gespräche über einen Teil- oder Vollverkauf der GFAG sind, sofern die langfristige Nachhaltigkeit des Clubs sichergestellt ist.»
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Die GC-Fans setzen nach dem enttäuschenden Halbfinal-Aus im Schweizer Cup gegen Stade Lausanne-Ouchy ein Zeichen. Während der ersten 30 Minuten des Heimspiels gegen Luzern bleibt die GC-Kurve im Letzigrund leer. Stattdessen hängt da ein grosses Banner, auf dem «Fuck off LAFC!» steht. Darüber heisst es: «Mir hend jetzt au eifach mal kei Lust».

Für blue Sport Experte Rolf Fringer ist die Kritik an den Besitzern völlig unverständlich. «Man muss dankbar sein, dass überhaupt jemand auf der Welt noch Geld zahlt, damit GC noch existiert», hält er fest. Zumal Zürich eigentlich eine Anti-Fussball-Stadt sei, so Fringer. «Man kann nicht tolerieren, dass sie sich so verhalten. Auf jeden Fall haben sie sicher mehr Herz als Hirn.»

Klare Botschaft an Besitzer. «Fuck off LAFC!»: GC-Fans boykottieren Spielbeginn und protestieren mit Rauch und Böllern

Klare Botschaft an Besitzer«Fuck off LAFC!»: GC-Fans boykottieren Spielbeginn und protestieren mit Rauch und Böllern

Eigentümer nehmen Stellung

Die klare Botschaft der Fans entgeht auch der aktuellen Klubführung nicht. Am Dienstag veröffentlichen die Verantwortlichen des LAFC ein Statement. «Wir verstehen die Frustration über die sportliche Situation und teilen diese auch. Der Club befindet sich nicht dort, wo wir ihn haben möchten. Das ist schmerzhaft, für uns und unsere Fans», heisst es. 

Man habe in den vergangenen zweieinhalb Jahren «erhebliche Investitionen» getätigt. Dennoch würden die Kosten die Einnahmen nach wie vor übersteigen, weshalb der Klub auf externe Unterstützung angewiesen sei, um überleben zu können. «Als wir diese Verantwortung übernahmen, wussten wir, dass es langwierig und schwierig sein würde, die Wende herbeizuführen. Allerdings haben wir unterschätzt, wie sehr», schreiben die Besitzer. 

Gespräch mit Fans gesucht

Im Zuge der angepeilten Klubsanierung sei Geduld gefordert. «Diese Arbeit ist derzeit in vollem Gange. Ihre ganze Wirkung wird sich jedoch erst nach einigen Saisons entfalten. Wir sind aber dennoch nicht zufrieden damit, wo wir heute stehen – weder in der Tabelle noch kommerziell», schreiben die Verantwortlichen und stellen klar: «Bei den jüngsten Protesten wurden wir aufgefordert, den Verein zu verlassen. Wir möchten deshalb klar festhalten, dass wir offen für Gespräche über einen Teil- oder Vollverkauf der GFAG sind, sofern die langfristige Nachhaltigkeit des Clubs sichergestellt ist.»

Ein bedingungsloser Rückzug würde zudem zur Liquidation von GC führen, da die GFAG ohne fortlaufende Investition seitens der Eigentümer nicht länger als professionelle Fussballorganisation bestehen kann.

«Sollte dies jedoch der tatsächliche Wunsch sein, sind wir auch bereit, auf dieser Grundlage Gespräche zu führen», schreiben die Besitzer. «Seit mehreren Wochen suchen wir den Dialog mit Vertretern der Fangruppierungen, bislang ohne Erfolg. Wir laden sie hiermit auch öffentlich ausdrücklich nochmals dazu ein, mit uns konstruktive Gespräche über die Ausrichtung des Clubs zu führen.»

Fringer: «Diese GC-Fans haben mehr Herz als Hirn»

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25.04.2026

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