Die Grasshoppers müssen in den nächsten drei bis vier Wochen ohne ihren Topskorer auskommen.
Jonathan Asp Jensen zog sich eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu, teilte der Zürcher Super-League-Verein mit.
Der von Bayern München ausgeliehene 19-Jährige erzielte in zwölf Super-League-Spielen fünf Tore. Zu weiteren vier Treffern gab er den letzten Pass.
