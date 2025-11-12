Jonathan Asp Jensen ist der zuverlässigste Skorer der Grasshoppers. Bild: Keystone

Die Grasshoppers müssen in den nächsten drei bis vier Wochen ohne ihren Topskorer auskommen.

Keystone-SDA SDA

Jonathan Asp Jensen zog sich eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu, teilte der Zürcher Super-League-Verein mit.

Der von Bayern München ausgeliehene 19-Jährige erzielte in zwölf Super-League-Spielen fünf Tore. Zu weiteren vier Treffern gab er den letzten Pass.

Das könnte dich auch interessieren

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung» Noah Okafor hat sich enttäuscht von Nati-Trainer Murat Yakin und dem SFV gezeigt, nachdem er zu wiederholten Mal nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde. Nati-Direktor Pierluigi Tami nimmt Stellung. 10.11.2025