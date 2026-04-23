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Tessiner Polizei stellt sich quer GC muss nach Lausanne-Krawallen neues Barrage-Stadion suchen

Moritz Meister

23.4.2026

Den GC-Fans brennen nach dem 0:2 die Sicherungen durch

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18.04.2026

Da Ende Mai im Letzigrund ein Metallica-Konzert stattfindet, können die Grasshoppers ein mögliches Barrage-Heimspiel nicht zu Hause austragen. Die Suche nach einer Alternative gestaltet sich mal wieder schwieriger als erwartet.

Moritz Meister

23.04.2026, 15:24

23.04.2026, 15:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • GC droht erneut ein Barrage-Heimspiel ohne verfügbares Stadion, da der Letzigrund wegen eines Metallica-Konzerts belegt ist.
  • Eine Ausweichlösung in Lugano scheitert wohl am Veto der Tessiner Polizei nach den Ausschreitungen der GC-Anhänger in Lausanne.
  • Als letzte Option gilt ein Heimrecht-Tausch, doch Zustimmung von Gegner und Behörden ist unsicher. Die Zeit drängt.
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Alle Jahre wieder müssen die Grasshoppers in die Barrage. Doch nicht nur die ungewollte Verlängerung der Saison wiederholt sich für den Rekordmeister. Denn wie bereits im letzten Jahr ist der Letzigrund zum Zeitpunkt des möglichen Barrage-Heimspiels am 27. Mai aufgrund eines Konzerts belegt. Im letzten Jahr waren es noch die Imagine Dragons, nun wird Metallica statt der GC-Akteure im Letzigrund einheizen.

Vor einem Jahr konnten die Hoppers noch nach Lugano ausweichen und dort gegen Aarau die Weichen in Richtung Ligaerhalt stellen. Auch in diesem Jahr wäre das Tessin als Ausweichort für GC in Frage gekommen, doch wie der «Tagesanzeiger» berichtet, wird das Stadio comunale di Cornaredo in diesem Jahr nicht zur Verfügung stehen.

SLO verurteilt «inakzeptables Verhalten». GC-Chaoten plünderten im Cup-Halbfinal Kassen im Stadion

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Keine Rückkehr nach Lugano

Dem Bericht zufolge legt die Polizei im Tessin ihr Veto gegen ein mögliches Barrage-Spiel im Cornaredo ein. Grund dafür sollen die Vorkommnisse rund um das Cup-Out von GC in Lausanne sein. Dieser Entscheid soll in den nächsten Tagen kommuniziert werden.

Denn bislang soll zwischen den Grasshoppers und der Stadt Lugano grundsätzliche Einigkeit über eine Miete des Cornaredos geherrscht haben. Dies bestätigte die Stadt auch auf Anfrage des «Tagesanzeigers». Doch der Mietvertrag besagt ebenfalls, dass nur im Tessin gespielt werden kann, wenn die behördlichen Bewilligungen vorliegen. Da diese von der Tessiner Kantonspolizei vergeben wird, dürfte die Einigung nun hinfällig sein.

Welche Alternative bleibt GC?

Bereits im vergangenen Jahr war Lugano der letzte Ausweg und auch in diesem Jahr soll der Klub keine Alternative in der Hinterhand haben. Welche Möglichkeiten bleiben GC also? Durch die Aufbauarbeiten rund um das Metallica-Konzert und den engen Terminkalender der SFL ist ein Heimspiel rund um das ursprünglich geplante Datum am 27. Mai im Letzigrund definitiv nicht möglich. Ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit kommt ebenfalls nicht infrage. 

Als realistischste Alternative erscheint aktuell ein Tausch des Heimrechts. In diesem Fall könnte das Hinspiel der Barrage am 20. Mai normal im Letzigrund ausgetragen werden. Dafür braucht es jedoch das Einverständnis des Gegners (Aarau oder Vaduz). Gegenüber dem «Blick» erklärte Aaraus Mediensprecher Gianni Wyler: «Es werden derzeit verschiedenste Varianten geprüft, aber wir hoffen sowieso, dass wir den Aufstieg auch ohne Barrage schaffen.» Verhandlungen sollen demnach bereits laufen, die Begeisterung des Barragegegners und der Behörden dürfte sich jedoch in Grenzen halten. Schliesslich würde auch ihnen das gleiche Schicksal wie Lugano drohen: dass GC in ihrer Stadt absteigt. 

Mit den Bildern aus Lausanne dürften die GC-Fans zusätzlich keine Werbung in eigener Sache betrieben haben. Fest steht, den Grasshoppers gehen die Alternativen aus und die Zeit rennt. Zumal es um die sportliche Zukunft des Rekordmeisters geht.

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