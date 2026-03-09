  1. Privatkunden
Frey sieht Gelb-Rot GC rutscht tiefer in die Krise – Zuberbühler: «10 Platzverweise sind ein Zeichen»

Syl Battistuzzi

9.3.2026

Zubi: «10 Platzverweise gegen GC – das ist auch ein Zeichen»

Zubi: «10 Platzverweise gegen GC – das ist auch ein Zeichen»

08.03.2026

Die Grasshoppers verlieren gegen Lausanne trotz früher Führung – und sorgen erneut für negative Schlagzeilen. Mit der Ampelkarte gegen Michi Frey kassiert GC bereits den zehnten Platzverweis der Saison. Für Experte Pascal Zuberbühler ist das ein deutliches Warnsignal.

Syl Battistuzzi

09.03.2026, 07:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • GC verliert 2:3 gegen Lausanne, obwohl die Zürcher früh in Führung gehen.
  • Die Grasshoppers bleiben nach 29 Spielen mit nur 24 Punkten tief im Tabellenkeller.
  • Michi Frey sieht in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot – der bereits 10. Platzverweis für GC in dieser Saison, was blue Sport Experte Pascal Zuberbühler als Zeichen für Frust und die sportliche Krise wertet.
Mehr anzeigen

Nach 96 Minuten muss sich GC im Letzigrund Lausanne mit 3:2 geschlagen geben. Dabei können die Grasshoppers früh in Führung gehen, ehe Kevin Mouanga, Olivier Custodio und Seydou Traoré aus dem 0:1 das vorentscheidende 3:1 für die Gäste machen. 17 Punkte hat das Scheiblehner-Team bereits nach einer Führung verspielt. 

Tore im Video. GC unterliegt Lausanne trotz früher Führung – Frey fliegt in der Nachspielzeit vom Platz

Tore im VideoGC unterliegt Lausanne trotz früher Führung – Frey fliegt in der Nachspielzeit vom Platz

«Wir sind noch nicht ganz so sicher und stabil und können es eben mal halten. Wir sind in dieser Situation aus einem Grund«, meint Michi Frey im Interview mit blue Sport. 

Zu allem Übel fliegt der in der Winterpause verpflichtete Stürmer in der Nachspielzeit noch mit einer Ampelkarte vom Platz. «Eine sehr unnötige rote Karte», gibt Frey zu und ergänzt: «Bei der ersten bin ich beim Goalie ausgerutscht. Und bei der zweiten wollte ich noch reingrätschen und habe ihn getroffen – es ist, wie es ist.»

Michi Frey: «Eine sehr unnötige Rote Karte – es ist, wie es ist»

Michi Frey: «Eine sehr unnötige Rote Karte – es ist, wie es ist»

08.03.2026

Die Horrorzahlen der Grasshoppers

Damit holte sich GC schon den zehnten Platzverweis in der laufenden Spielzeit ab – Negativrekord in der Super League. «Das ist auch ein Zeichen. Das kommt nicht einfach von irgendwoher», betont blue Sport Experte Pascal ‹Zubi› Zuberbühler im Studio.

Michi Frey komme klar zu spät, da stecke Frust dahinter, erläutert Zubi und führt aus: «In den letzten elf Spielen nur ein Sieg. Du bist auf dem Barrageplatz und kommst nicht weg von dort unten. Du hattest wieder mal einen Lichtblick gegen Lugano mit 10 Mann, wo du das (Anm. d. Red.: 1:0-Sieg) irgendwie erkämpft hast. Aber sonst ist es einfach zu wenig», macht der frühere Nati-Goalie klar. Zumal man in der nächsten Partie bei Leader Thun ran müsse.

GC hat nun nach 29 Liga-Spielen nur 24 Punkte – einzig in der Abstiegssaison 2018/19 hatte man zum gleichen Zeitpunkt weniger Zähler auf dem Konto (22).

Diese Zahlen seien Fakten, moniert Zubi, der selbst lange bei den Hoppers (1991-98) im Tor stand. «Das reicht einfach nicht. Sie müssen nicht spielerisch schön spielen können, sie müssen kämpfen. Michael Frey, der ein Vorreiter ist beim Kämpfen, bekommt jetzt auch noch die 10. rote Karte. Das entspricht doch alles diesem Haufen, in welchem sich GC im Moment befindet», ärgert sich der 55-Jährige.

Mehr Videos zum Thema

Scheiblehner: «Du darfst nicht drei Gegentore bekommen»

Scheiblehner: «Du darfst nicht drei Gegentore bekommen»

08.03.2026

GC – Lausanne-Sport 2:3

GC – Lausanne-Sport 2:3

Super League | 29. Runde | Saison 25/26

08.03.2026

Fussball Videos

