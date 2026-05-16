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Barrage-Verschiebung sorgt für Ärger GC schont zahlreiche Spieler – und verzerrt damit den Aufstiegskampf in der 1. Liga

Tobias Benz

16.5.2026

Zeidler über U21-Aufgebot: «Alle anderen hätten es auch so gemacht»

Zeidler über U21-Aufgebot: «Alle anderen hätten es auch so gemacht»

16.05.2026

GC schont für die Barrage gegen Aarau zahlreiche Spieler und sorgt damit für eine Spielannullation in der 1. Liga. Dort tritt die U21 der Hoppers nicht an, weil viele Spieler heute in der Super League in Lausanne im Einsatz stehen.

Tobias Benz

16.05.2026, 16:47

16.05.2026, 18:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Grasshoppers schonen vor der Barrage gegen den FC Aarau zahlreiche Spieler und setzen deshalb in Lausanne vor allem auf U21-Spieler.
  • Dadurch wird das Spiel der GC-U21 gegen FC Courtételle in der 1. Liga abgesagt, was direkte Auswirkungen auf den Aufstiegskampf hat.
  • Hintergrund der ungewöhnlichen Planung ist die vorgezogene Barrage wegen eines Metallica-Konzerts im Letzigrund.
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Dicke Luft in der 1. Liga: Der FC Langenthal und der FC Courtételle kämpfen um den Aufstieg in die Promotion League. Nur zwei Punkte trennen die beiden Teams im Strichkampf um Platz zwei. Doch Courtételle (3.) droht den Anschluss zu verlieren. In der 28. Runde müssen sie beim Leader ran.

Oder auch nicht. Denn das Samstagsspiel gegen den Tabellenersten, die U21 der Zürcher Grasshopper, wird abgesagt. Der Grund: Die Nachwuchshoffnungen der Hoppers treten gar nicht erst an. Sie werden am Samstag in der Super League in Lausanne gebraucht.

Die Tabellensituation in der 1. Liga, Gruppe 2.
Die Tabellensituation in der 1. Liga, Gruppe 2.

Dort tritt GC (ab 18.00 Uhr live auf blue Sport) mit 11 Startelfänderungen im Vergleich zum Spiel gegen Winterthur an. Mit einem Altersdurchschnitt von 20 Jahren und 338 Tagen ist das die jüngste Startelf eines Teams in der Geschichte der Super League.

Peter Zeidler verzichtet auf den Grossteil der ersten Mannschaft, weil diese bereits am Montag das eminent wichtige Barrage-Hinspiel auswärts bei Aarau bestreitet.

Dieses wurde vorverschoben. Eigentlich hätte das Barrage-Hinspiel erst am Mittwoch kommender Woche stattfinden sollen und das Rückspiel am Samstag. Doch weil am 27. Mai im dannzumal ausverkauften Letzigrundstadion Metallica für die Musik sorgt, wurden die beiden Partien um zwei Tage vorgezogen. Die Aufbauarbeiten für dieses Konzert brauchen nun mal ihre Zeit.

Nur ein Tag Erholung für die Hoppers?. So löst die Liga das Barrage-Problem mit GC

Nur ein Tag Erholung für die Hoppers?So löst die Liga das Barrage-Problem mit GC

Auch Courtétel ist sauer

Und so entschieden sich die GC-Verantwortlichen, die U21 für das Spiel in Lausanne zu berufen. Wie die Liga mitteilt, wurde sie am Freitag von den Grasshoppers «darüber informiert, dass GC nicht zum Spiel des 28. Spieltags der Gruppe 2 der 1. Liga Classic am 16. Mai 2026 gegen den FC Courtételle antreten wird.»

Daher sei das Spiel abgesagt worden. «Die entsprechenden Sanktionen, die vom Komitee der Ersten Liga beschlossen werden, werden dem Zürcher Verein Anfang nächster Woche mitgeteilt», heisst es weiter.

Die U19 zu schicken, war für GC offenbar keine Option. Diese bestritt ihrerseits am Samstag das Rückspiel der Playoff-Viertelfinals der U-19 Elite gegen Luzern (1:1).

Sollte die abgesagte Partie in der 1. Liga mit 3:0-Forfait gewertet werden, hätte Courtételle zumindest bis am Sonntag einen Aufstiegsplatz inne. Dann empfängt der FC Langenthal den SC Buochs und könnte sich den 2-Punkte-Vorsprung mit einem Sieg wieder zurückerkämpfen.

Doch auch bei Courtételle ärgert man sich über die Spielabsage. «Dadurch entgehen unseren Fans das Spitzenspiel und uns der Ticketverkauf und die Verpflegung. Wir sind ein kleiner Verein, und dass dies ausgerechnet vom grössten Verein der Schweiz kommt, ist bedauerlich. Der Sieg ist für mich zweitrangig», sagt Klub-Präsident Vincent Jolidon gegenüber dem Radiosender RFJ.

Zeidler verteidigt Entscheid: «Wir hatten keine Wahl»

Peter Zeidler versteht den Frust der anderen Teams, erklärt aber im Interview mit blue Sport: «Wir hatten keine andere Wahl. Ich verstehe, dass sich die anderen Gegner nerven. Aber alle hätten es genauso gemacht wie die Grasshoppers.»

Der Fokus liege auf dem Barrage-Spiel am Montag. «Wir können keine Rücksicht auf die anderen Teams nehmen. Wir müssen auf uns schauen. Und wenn wir eine Chance in der Barrage haben wollen, dann können wir heute nicht mit denselben Spielern spielen. Das geht einfach nicht.»

«Es ist klar, dass es unfair ist». Wie ein Metallica-Konzert den FC Aarau womöglich ins Tal der Tränen stürzt

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Aarau – Yverdon 2:2

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Challenge League | 36. Runde | Saison 25/26

15.05.2026

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