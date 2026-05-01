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Trainer-Knall bei den Hoppers Peter Zeidler soll GC vor dem Abstieg retten

Björn Lindroos

1.5.2026

Peter Zeidler soll neuer Trainer von GC werden.
Peter Zeidler soll neuer Trainer von GC werden.
IMAGO/Sergio Brunetti

Für den Saisonendspurt probiert GC nochmals alles. Peter Zeidler steht ab kommender Woche an der Seitenlinie der Hoppers. Auch im Falle eines Abstiegs soll der Deutsche beim Rekordmeister bleiben.

Björn Lindroos

01.05.2026, 14:29

01.05.2026, 14:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • GC hat mit Peter Zeidler einen neuen Trainer für den Endspurt der Saison gefunden.
  • Der Deutsche übernimmt bereits ab Montag und würde auch im Falle eines Abstiegs bei den Hoppers bleiben.
  • Sportchef Alain Sutter kennt Zeidler bereits bestens aus gemeinsamen Zeiten bei St. Gallen.
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Knall bei GC. Wie der Klub am Freitag mitteilt, wechselt man für die letzten Spiele der Saison nochmals den Trainer – und Sportchef Alain Sutter holt einen alten Bekannten ins Boot. Peter Zeidler übernimmt bereits ab Montag beim Rekordmeister.

Der Deutsche, der vor wenigen Wochen erst bei Lausanne entlassen wurde, soll GC jetzt also vor dem Abstieg retten. Was aber bereits klar ist: Auch wenn die Grasshoppers den Gang in die Challenge League antreten müssten, würde Zeidler Trainer bleiben.  

Gemeinsame Zeit bei St. Gallen

Alain Sutter wechselt damit bereits zum zweiten Mal innert kürzester Zeit den Trainer. Mitte März ersetzte er Gerald Scheiblehner durch Gernot Messner. Jetzt sind die Tage des Österreichers nach weniger als zwei Monaten bereits gezählt. Speziell: Beim Spiel gegen Servette am Sonntag steht nochmals Messner an der Seitenlinie.

UHD HDR Grasshopper Club Zürich - Servette FC
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So 03.05. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Grasshopper Club Zürich - Servette FC

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Sutter und Zeidler kennen sich bestens aus gemeinsamen Zeiten bei St. Gallen. «Mit Peter Zeidler gewinnen wir einen erfahrenen Trainer, mit dem ich bereits erfolgreich zusammengearbeitet habe. Er kennt die Liga, verfolgt eine klare Spielidee und hat ein Gespür für die Entwicklung junger Spieler. Uns verbindet eine gewachsene Vertrauensbasis, wir kennen die Arbeitsweise des anderen. Als sich seine Verfügbarkeit abzeichnete, war auf beiden Seiten klar: Wir gehen diesen Schritt jetzt und nicht erst im Sommer», wird Sutter in der Mitteilung von GC zitiert.

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