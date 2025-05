GC Mannschaft wird von den Fans zur Rede gestellt 03.05.2025

Der Puffer von GC auf Schlusslicht Winterthur ist nach der zweiten Niederlage im Direktduell hintereinander weg. Nach der Partie werden die GC-Spieler von den eigenen Anhängern vor die Fankurve beordert.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC verliert nach guter 1. Halbzeit den Abstiegskracher gegen Winterthur, in dem den Grasshoppers zwei Tore annulliert werden und ein zuvor gepfiffener Elfmeter zurückgezogen wird.

Für Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen ist der Entscheid rund um den Elfmeter korrekt: «Ich wäre sogar eher bei einer Schwalbe.»

Nach der Partie müssen die GC-Spieler bei den eigenen Fans antraben: «Sie sind enttäuscht, wie wir alle auch», sagt Captain Amir Abrashi. Mehr anzeigen

In der 1. Halbzeit ist die Welt bei GC noch in Ordnung. Die Gäste haben die Partie im Griff und lassen die Winterthurer kaum ins Spiel kommen. «Wir haben eine sehr gute 1. Halbzeit gespielt und schiessen zwei Tore – beide wohl knapp Abseits», sagt Benno Schmitz nach der Partie.

Schmitz: «Im Ganzen war es in der 2. Halbzeit zu wenig» 03.05.2025

Nach der Pause werden die Grasshoppers mit einem Doppelschlag der Hausherren innert sechs Minuten kalt geduscht. «Natürlich war das für uns ein Genickbruch, wir sind drangeblieben und haben weiter Gas gegeben. Wir hatten dann auch ein bisschen Unglück mit dem gepfiffenen Elfmeter, der wieder zurückgenommen wird.»

Der Deutsche spricht die Szene in der 58. Minute an: Schürpf geht im gegnerischen Strafraum zu Boden und Schiedsrichter Lionel Tschudi zeigt auf den Punkt. Wenig später zieht Tschudi den Elfmeter, nach Rücksprache mit dem VAR und Ansicht der TV-Bilder, wieder zurück.

«Ich wäre sogar eher bei einer Schwalbe»

«Mir erschliesst sich nicht, was Lionel genau gepfiffen hat. Er zeigt auch mit der Gestik leider nichts an. Ich weiss nicht, ob er ein Handspiel gesehen hat oder das leichte Stossen – ich bin sehr froh, kommt der VAR», sagt Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen im blue Sport Studio.

Grossen: «Trainer Oral darf nicht Fernsehschauen gehen» 03.05.2025

Für Grossen wolle der GC-Spieler dem Schiedsrichter zeigen, dass er berührt wurde und gehe dann etwas gar leicht zu Boden: «Ich wäre sogar eher bei einer Schwalbe.» Dem pflichtet auch Experte Timm Klose bei: «Er lässt sich etwas theatralisch fallen – für mich auch eher kein Penalty.»

Grossen lobt zum Schluss noch Tschudi, der bei der Analyse am Bildschirm Oral die Gelbe Karte zeigt, als sich der GC-Trainer heranschleicht, um auf den Bildschirm zu schauen. «Er darf nicht Fernsehschauen gehen.»

«Sie sind enttäuscht, wie wir alle auch»

Nach dem Schlusspfiff müssen die GC-Akteure bei den mitgereisten Fans antraben. «Es ist klar, dass die Enttäuschung gross ist. Vor allem, weil wir in der 1. Halbzeit klar die bessere Mannschaft waren und viel zu einfach Tore zulassen. Sie sind enttäuscht, wie wir alle auch», sagt Captain Amir Abrashi im Interview mit blue Sport.

Abrashi: «Es ist klar, dass die Enttäuschung gross ist» 03.05.2025

Für ihn seien die Fans an diesem Tag die Gewinner, weil sie immer hinter der Mannschaft stehen. Die Unterstützung wird auch in den letzten vier Partien der Saison nicht fehlen. Diese brauchen die Grasshoppers auch: «Es sind noch vier Spiele und wir haben es in der eigenen Hand.»

Abrashi erwartet mit Winterthur, Yverdon und Sion einen Vierkampf gegen den Abstieg. «Es wird bis zum Schluss gehen, das war uns bewusst. Die Niederlage tut aber weh und sie ist bitter – für die Fans, für uns, für alle.»

Winterthur – GC 2:0 Credit Suisse Super League // 34. Runde // Saison 24/25 03.05.2025

Mehr Videos aus dem Ressort