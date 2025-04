GC-Sportchef Schwarz: «Im Sommer wird es viele Veränderungen geben» Nach der Saison wird es im Kader der Grasshoppers grosse Veränderungen geben. Das kündigt Sportchef Stephan Schwarz im Interview mit blue Sport an. 19.04.2025

Nach der Saison wird es im GC-Kader grosse Veränderungen geben. Das kündigt Sportchef Stephan Schwarz im Interview mit blue Sport an: «Wir wollen eine neue Mannschaft auf den Platz bringen, die vielleicht auch andere Ambitionen hat.»

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen «Wir wollen in der kommenden Saison eine neue Mannschaft auf den Platz bringen, die vielleicht auch andere Ambitionen hat», sagt GC-Sportchef Stephan Schwarz bei blue Sport.

Bei den Hoppers laufen einige Verträge aus. Man sei mit allen Spielern im Gespräch.

Schwarz hält fest: «Es wird im Sommer auf jeden Fall Veränderungen geben. Wir brauchen neue Chemie, neue Energie und neue Strukturen, die GC möglicherweise weiter nach oben führen.» Mehr anzeigen

Bei den Grasshoppers könnte es im Sommer zu einem grossen Umbruch kommen. Bei zwölf Spielern läuft der Vertrag Ende Juni aus, sechs weitere Akteure stehen aufgrund ihrer befristeten Leihe vor dem Abgang.

«Wir sind mit allen Spielern in Gesprächen», sagt GC-Sportchef Stephan Schwarz bei blue Sport. Es sei eine Herausforderung, zugleich aber auch eine Chance. «Wir müssen tagtäglich Dinge abarbeiten. Mit den Spielern, die da sind, aber auch Ausschau halten nach neuen Spielern.»

Die Hoppers, die von Schlusslicht Winterthur wieder tief in den Abstiegskampf gezogen wurden, sind optimistisch. «Wir gehen davon aus, dass wir weiter in der Super League spielen», sagt Schwarz in der Halbzeit beim Kantonsderby, als es noch 0:0 steht. Das Spiel geht in der Endabrechnung 0:1 verloren.

In der nächsten Saison hat man beim Rekordmeister jedoch grössere Ziele, als den Abstiegskampf zu überleben. «Wir wollen eine neue Mannschaft auf den Platz bringen, die vielleicht andere Ambitionen hat.» Es werde im Sommer «auf jeden Fall» zu Veränderungen kommen. «Wir brauchen neue Chemie, neue Energie und neue Strukturen, die GC möglicherweise weiter nach oben führen.»

Auch die Personalie Tomas Oral ist beim Gespräch ein Thema. Sein Vertrag läuft per Ende Saison aus. Schwarz zeigt sich mit der Zusammenarbeit mit Oral zufrieden. Es sei eine gewisse Stabilität und die Art, wie man Spielen wolle, zu erkennen. Ende Saison werde man mit Oral Gespräche führen.

Abschliessend hält Schwarz fest: «Wir wünschen uns im Sommer, erfolgreicher in die nächste Saison gehen zu können.»

GC – Winterthur 0:1 Credit Suisse Super League // 33. Runde // Saison 24/25 19.04.2025