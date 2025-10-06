  1. Privatkunden
Super League GC-Stürmer Plange für drei Spiele gesperrt – Sions Bouchlarhem für zwei

SDA

6.10.2025 - 12:38

Für dieses Foul sieht GC-Spieler Luke Plange Rot

Für dieses Foul sieht GC-Spieler Luke Plange Rot

04.10.2025

Luke Plange von den Grasshoppers muss für drei Pflichtspiele aussetzen. Die Swiss Football League belangt den englischen Stürmer für seine Tätlichkeit gegen den FC Zürich.

Keystone-SDA

06.10.2025, 12:38

06.10.2025, 13:19

Plange war am Samstag beim 3:0-Sieg von GC im Derby «wegen einer Tätlichkeit unter Berücksichtigung einer Provokation» vier Minuten vor Schluss des Feldes verwiesen worden.

Die nächsten zwei Spiele wird Théo Bouchlarhem vom FC Sion verpassen. Der französische Offensivspieler wurde ebenfalls am Samstag in der Endphase der Auswärtspartie gegen Luzern (3:3) nach einem groben Foul mit der Roten Karte ausgeschlossen. Bouchlarhem war erst neun Minuten zuvor eingewechselt worden.

Bouchlarhem sieht wenige Minuten nach seiner Einwechslung Rot

Bouchlarhem sieht wenige Minuten nach seiner Einwechslung Rot

04.10.2025

Videos aus dem Ressort

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Bis vor ein paar Monaten kickt Lucas Ferreira noch in der U19 des FC Luzern. Dann wird er kurzfristig ins Trainingslager der 1. Mannschaft geholt – und legt seither einen steilen Aufstieg hin.

03.10.2025

Celta - Atlético Madrid 1:1

Celta - Atlético Madrid 1:1

LALIGA | 8. Runde | Saison 25/26

05.10.2025

Mall: «Basel hatte sehr müde Beine, aber wir haben es ihnen extrem leicht gemacht»

05.10.2025

Mall: «Basel hatte sehr müde Beine, aber wir haben es ihnen extrem leicht gemacht»

05.10.2025

Dos Santos: «Ich bin überglücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

05.10.2025

Dos Santos: «Ich bin überglücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8. Runde | Saison 25/26

05.10.2025

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Celta - Atlético Madrid 1:1

Celta - Atlético Madrid 1:1

Mall: «Basel hatte sehr müde Beine, aber wir haben es ihnen extrem leicht gemacht»

Mall: «Basel hatte sehr müde Beine, aber wir haben es ihnen extrem leicht gemacht»

Dos Santos: «Ich bin überglücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

Dos Santos: «Ich bin überglücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Mehr Videos

