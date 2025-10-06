Für dieses Foul sieht GC-Spieler Luke Plange Rot 04.10.2025

Luke Plange von den Grasshoppers muss für drei Pflichtspiele aussetzen. Die Swiss Football League belangt den englischen Stürmer für seine Tätlichkeit gegen den FC Zürich.

Plange war am Samstag beim 3:0-Sieg von GC im Derby «wegen einer Tätlichkeit unter Berücksichtigung einer Provokation» vier Minuten vor Schluss des Feldes verwiesen worden.

Die nächsten zwei Spiele wird Théo Bouchlarhem vom FC Sion verpassen. Der französische Offensivspieler wurde ebenfalls am Samstag in der Endphase der Auswärtspartie gegen Luzern (3:3) nach einem groben Foul mit der Roten Karte ausgeschlossen. Bouchlarhem war erst neun Minuten zuvor eingewechselt worden.