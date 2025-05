GC-Fan-Liebling Giotto Morandi hat bei Servette unterschrieben. Keystone

GC verzichtet im heissen Abstiegskampf auf die Dienste von Giotto Morandi. Der GC-Topskorer hat bereits bei Servette unterschrieben. Laut Informationen von blue Sport war auch YB heiss auf Morandi.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Giotto Morandi wird die Grasshoppers nach neun Jahren verlassen. Den 26-Jährigen zieht es ablösefrei zu Servette.

Auch YB war am Offensivmann dran, Morandi entschied sich aber für die Genfer.

Für GC geht es am Donnerstag im letzten Saisonspiel um alles oder nichts: Mit einem Sieg gegen St.Gallen wollen die Hoppers den Klassenerhalt schaffen, auch der direkte Abstieg ist möglich.

Im April trägt er bei GC noch die Captain-Binde. Giotto Morandi (26), Offensiv-Allrounder mit feinem Füsschen und mit 5 Toren und 6 Assists Topskorer beim Rekordmeister.

Nach dem 0:3 im Derby gegen den FCZ am 10. Mai gibts Wirbel um seine Person. Der «Blick» macht publik, dass Morandi von GC suspendiert worden und für die restlichen Spiele und Trainings nicht mehr willkommen sei. Es mangle an seiner Einstellung und seinen Leistungen, diese genügten im Abstiegskampf nicht.

Auf Anfrage von blue Sport dementiert GC vor einigen Tagen. «Giotto Morandi fehlte wegen einer leichten muskulären Verletzung», heisst es von Seiten der Hoppers.

Auch YB war an GC-Morandi interessiert

Dass der Tessiner, der vor 9 Jahren aus dem Team Ticino nach Niederhasli gewechselt hat, GC Ende Saison verlassen wird, ist längst klar. Wohin mittlerweile auch.

Morandi hat bereits bei Servette unterschrieben. Er wird ab nächster Saison im Dress der Genfer europäisch spielen.

Laut Informationen von blue Sport soll Servette jedoch nicht das einzige Schweizer Spitzenteam mit Interesse gewesen sein. So soll Morandi den Young Boys, welche später in den Poker eingestiegen sind, einen Korb gegeben haben.

Entscheidung im Abstiegskampf am Donnerstag

Am Donnerstag kommt's im letzten Saisonspiel im Letzigrund zum Duell mit St. Gallen. Dann wird entschieden, ob GC absteigt, in die Barrage muss oder sich doch noch direkt retten kann. Mit blue Sport bist du am Donnerstag ab 20.30 Uhr live dabei.

