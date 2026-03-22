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Nach 18 Minuten 0:4 zurück GC-Trainer Messner mit rätselhaftem Interview: «Wir haben gut ins Spiel gefunden …»

Sandro Zappella

22.3.2026

Messner: «Wir haben in den ersten 10 Minuten gut ins Spiel gefunden»

Messner: «Wir haben in den ersten 10 Minuten gut ins Spiel gefunden»

21.03.2026

Nach der 0:5-Klatsche gegen Servette gibt der neue GC-Trainer Gernot Messner ein rätselhaftes Interview. Der Österreicher spricht von einem guten Start ins Spiel – obwohl sein Team nach 18 Minuten mit 0:4 hinten liegt. Georges Bregy kritisiert die Aussagen scharf.

Björn Lindroos

22.03.2026, 12:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • GC kassiert beim Debüt von Trainer Gernot Messner gegen Servette eine desaströse 0:5-Niederlage und ist den Genfern über die ganze Partie klar unterlegen.
  • Messners Erklärung nach dem Spiel sorgt mit Aussagen über einen angeblich guten Start und eine «unerklärliche» Pleite für Unverständnis.
  • blue Sport Experte Georges Bregy kritisiert sowohl Messners Interview als auch die taktische Ausrichtung von GC scharf und fordert eine Selbstreflexion des Trainers.
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Was für ein Debakel! Gleich mit 0:5 geht GC in Genf gegen Servette unter, die Hoppers haben gegen die Grenats nicht den Hauch einer Chance. Schlechter hätte der Einstand des neuen Trainers Gernot Messner nicht laufen können.

Doch der Österreicher sieht dies scheinbar anders. Seine Aussagen im Interview mit blue Sport nach dem Spiel werfen nämlich Fragen auf. «Wir haben die ersten zehn Minuten eigentlich gut ins Spiel gefunden», so Messner. Das Problem: Nach zehn Minuten liegt sein Team bereits mit 0:2 hinten. Ein guter Start sieht anders aus.

Unerklärliche Pleite

«Wir haben uns dann aber vielleicht zu sicher gefühlt, weil verteidigt haben wir dann gar nicht mehr», führt er aus. Für den 45-Jährigen sei die hohe Niederlage «unerklärlich»: «Denn die Trainingswoche war eigentlich gut.»

Vor dem Spiel hatte er noch Emotionen von seinen Spielern gefordert. Am Samstagabend lassen die Hoppers dies dann komplett vermissen. «Wenn du sofort das 0:1 und 0:2 bekommst, ist es dann schwer, Emotionen zu zeigen», versucht Messner zu erklären.

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Als Gründe für die hohe Pleite nennt er die vielen individuellen Fehler, die zu einfachen Toren geführt hätten. Und wie will er diese Klatsche nun aufarbeiten? «Klar ansprechen, was gefehlt hat», antwortet er. Und fordert von seinen Akteuren: «Die Spieler sollen in sich gehen und reflektieren.»

Scharfe Kritik von Bregy

Im Studio von blue Sport kommt das Interview nicht gut an. Experte Georges Bregy sagt: «Er wurde überrumpelt. Wenn er dann noch sagt, dass sie gut ins Spiel gestartet sind, dann frag ich mich schon, wie er das Spiel gesehen hat. Sie wurden an eine Wand gespielt.»

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21.03.2026

Der ehemalige Profi kritisiert auch die taktische Einstellung von GC. «Aus meiner Sicht darfst du gegen ein spielstarkes Team wie Servette nicht mit Dreierkette spielen und die Flügel komplett freilassen. Da musst du dich als Trainer schon hinterfragen, wie du die Mannschaft da eingestellt hast. Ich habe mir da schon eine andere Dynamik erwartet.»

Klare Worte der Nati-Legende in Richtung des neuen GC-Trainers. Dieser hat nun genug Zeit, seine Spieler auf eine Reaktion vorzubereiten. Aufgrund der Nati-Pause steht das nächste Spiel erst in zwei Wochen an. Dann trifft GC zu Hause auf Sion.

Servette – GC 5:0

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