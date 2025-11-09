  1. Privatkunden
Becher und Würste fliegen GC-Trainer Scheiblehner legt sich mit Winterthur-Fans an

Jan Arnet

9.11.2025

GC-Trainer Scheiblehner legt sich mit Winti-Fans an

GC-Trainer Scheiblehner legt sich mit Winti-Fans an

09.11.2025

Lange sieht es am Samstagabend auf der Schützenwiese nach einer Nullnummer aus, doch dann geht das Spiel in den Schlussminuten auf eine emotionale Achterbahnfahrt – zuvorderst sitzt GC-Trainer Scheiblehner.

Jan Arnet

09.11.2025, 09:15

09.11.2025, 09:25

Ekstase in Winterthur in der 88. Minute! Andrin Hunziker schiesst den FCW gegen GC vermeintlich zum Sieg. Doch die Freude auf der Schützenwiese ist nur von kurzer Dauer: Der VAR meldet sich, der Treffer wird wegen Abseits aberkannt. Jetzt gibt GC-Trainer Gerald Scheiblehner Vollgas: Er legt sich mit den Winti-Fans an, provoziert sie. Bierbecher fliegen in seine Richtung. FCW-Trainer Patrick Rahmen ruft: «Was ist das Problem?!»

Ehe sich die Situation wieder beruhigt hat, liegt der Ball schon wieder im Tor. Doch dieses Mal auf der anderen Seite. Nikolas Muci trifft für GC zum 1:0! Und für Scheiblehner gibt es kein Halten mehr. Wieder dreht er sich ab, schlägt sich auf die Brust und zeigt der Haupttribüne mit seinen Fingern den Spielstand. Erneut fliegen Becher und sogar Würste.

Kurz darauf ist das Spiel zu Ende. Der GC-Coach zeigt den Zuschauern noch einmal die Faust und verabschiedet sich mit einem Augenzwinkern in die Katakomben. GC gewinnt 1:0 und hält Schlusslicht Winterthur auf Distanz.

Wilde Schlussphase im Kellerduell. Muci schiesst GC in Winterthur in der 92. Minute zum Sieg

Wilde Schlussphase im KellerduellMuci schiesst GC in Winterthur in der 92. Minute zum Sieg

Nach einigen Minuten haben sich die Gemüter beruhigt, Scheiblehner spricht mit blue Sport über das emotionsgeladene Spiel – und erteilt den Winti-Fans sogar ein Lob. «Das Publikum ist toll, sie gehen voll mit», sagt er und erklärt seinen Ausbruch damit, dass er von den Zuschauern ständig provoziert wurde. «Die Emotionen gehören dazu. Die Leute haben mich die ganze Zeit beschimpft. Deshalb hat es mich gefreut, dass wir als Sieger vom Platz gegangen sind.»

Winterthur – GC 0:1

Winterthur – GC 0:1

Super League | 13. Runde | Saison 25/26

08.11.2025

