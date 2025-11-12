  1. Privatkunden
Vertrag bis Sommer 2027 GC verpflichtet Österreicher Maximilian Ullmann

SDA

12.11.2025 - 19:05

Der österreichische GC-Trainer Gerald Scheiblehner bekommt Verstärkung aus seinem Heimatland.
Der österreichische GC-Trainer Gerald Scheiblehner bekommt Verstärkung aus seinem Heimatland.
Bild: Keystone

Die Grasshoppers verstärken sich mit dem österreichischen Linksverteidiger Maximilian Ullmann. Der 29-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027, teilen die Zürcher mit.

Keystone-SDA

12.11.2025, 19:05

12.11.2025, 19:40

Ullmann stand zuletzt in seiner Heimat beim Wolfsberger AC unter Vertrag und gewann mit dem Klub letzte Saison den Cup. Auch in der höchsten und zweithöchsten italienischen Liga (Venezia) und in der 2. Bundesliga (1. FC Magdeburg) kam er in der Vergangenheit zu vereinzelten Einsätzen. Für die Nationalmannschaft bestritt er 2022 ein Länderspiel.

«Mit Maximilian ergänzen wir unsere Abwehr um einen Routinier, der uns mit seiner Erfahrung und seinem Tempo zusätzliche Optionen auf der Aussenbahn gibt», freut sich Sportchef Alain Sutter auf den Neuzugang, der sein letztes Pflichtspiel im vergangenen Mai bestritten hat.

