Köhler: «Das funktioniert so nicht» 05.03.2026

Trotz guter Leistung muss sich GC beim FC Basel geschlagen geben. Verteidiger Sven Köhler nimmt nach dem Schlusspfiff seine Teamkollegen in der Offensive ins Visier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC muss sich am 28. Spieltag der Super League dem FC Basel auswärts knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Für Verteidiger Sven Köhler ist klar, wo es den Zürchern gegen den Meister gefehlt hat: «Heute war es ganz klar unsere Offensive.»

Trotz der Kritik an seinen Teamkollegen sieht Köhler viel Positives am GC-Auftritt. Mehr anzeigen

Die Grasshoppers zeigen im Auswärtsspiel gegen den FC Basel einen guten Auftritt und haben phasenweise spielerische Vorteile. Vor allem in der ersten Halbzeit sind die Hoppers nach einem FCB-Startfurioso das bessere Team, zeigen sich vor dem gegnerischen Kasten aber zu wenig effektiv.

Das bringt Sven Köhler, der erst Anfang Februar zu den Zürchern wechselte, auf die Palme. Für den Innenverteidiger ist nach dem Schlusspfiff klar, woran es gehappert hat: «Heute war es ganz klar unsere Offensive. Das muss ich ganz klar ansprechen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und ganz wenig zugelassen.»

«Wenn man Gegentore bekommt, wird man auch kritisiert»

Während Basel mit der ersten echten Torchance in Führung gegangen sei, sieht Köhler bei seinen Teamkollegen Verbesserungspotential: «Was wir für Umschaltsituationen und Situationen im Sechzehner haben – da fehlen mir fast die Worte. Das funktioniert so nicht. Wie man so sorglos mit dem Ball umgehen kann und auch Chancen oder letzte Pässe liegen lässt. Das funktioniert so nicht. Weil ich glaube, das Spiel hätte heute vielleicht einen anderen Sieger verdient gehabt.»

Köhler ist bewusst, dass seine Aussagen bei seinen Mitspielern möglicherweise nicht gut ankommen. «Wenn man Gegentore bekommt, wird man auch kritisiert», so der 29-Jährige, der betont: «Das ist auch meine Aufgabe, das mal anzusprechen. Das ist Fussball, das braucht keiner persönlich nehmen. Wenn ich Fehler oder ein Eigentor wie gegen Luzern mache, sage ich es auch. Das gehört dazu, dann muss man es auch mal annehmen.»

Und doch gibt es aus Sicht von Köhler viel Positives, das der Tabellenvorletzte aus dem Gastauftritt im Joggeli mitnehmen kann: «Wir haben ein super Spiel gemacht. Ich habe hier keinen Klassenunterschied gesehen. Mit den Mitteln wo Basel unterwegs ist, habe ich keinen Unterschied gesehen, muss ich ganz klar sagen. Der einzige Unterschied ist auf der Resultattafel. Das nehmen wir mit.»

Mehr zur Partie

Basel – GC 1:0 Super League | 28. Runde | Saison 25/26 05.03.2026