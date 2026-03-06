  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das funktioniert so nicht» GC-Verteidiger Köhler schiesst nach Pleite in Basel gegen seine Mitspieler

Luca Betschart

6.3.2026

Köhler: «Das funktioniert so nicht»

Köhler: «Das funktioniert so nicht»

05.03.2026

Trotz guter Leistung muss sich GC beim FC Basel geschlagen geben. Verteidiger Sven Köhler nimmt nach dem Schlusspfiff seine Teamkollegen in der Offensive ins Visier.

Luca Betschart

06.03.2026, 10:12

06.03.2026, 10:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • GC muss sich am 28. Spieltag der Super League dem FC Basel auswärts knapp mit 0:1 geschlagen geben.
  • Für Verteidiger Sven Köhler ist klar, wo es den Zürchern gegen den Meister gefehlt hat: «Heute war es ganz klar unsere Offensive.»
  • Trotz der Kritik an seinen Teamkollegen sieht Köhler viel Positives am GC-Auftritt.
Mehr anzeigen

Die Grasshoppers zeigen im Auswärtsspiel gegen den FC Basel einen guten Auftritt und haben phasenweise spielerische Vorteile. Vor allem in der ersten Halbzeit sind die Hoppers nach einem FCB-Startfurioso das bessere Team, zeigen sich vor dem gegnerischen Kasten aber zu wenig effektiv.

Das bringt Sven Köhler, der erst Anfang Februar zu den Zürchern wechselte, auf die Palme. Für den Innenverteidiger ist nach dem Schlusspfiff klar, woran es gehappert hat: «Heute war es ganz klar unsere Offensive. Das muss ich ganz klar ansprechen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und ganz wenig zugelassen.»

Traoré Matchwinner. FCB schlägt GC und festigt Rang 4 – Abrashi fliegt mit Rot vom Platz

Traoré MatchwinnerFCB schlägt GC und festigt Rang 4 – Abrashi fliegt mit Rot vom Platz

«Wenn man Gegentore bekommt, wird man auch kritisiert»

Während Basel mit der ersten echten Torchance in Führung gegangen sei, sieht Köhler bei seinen Teamkollegen Verbesserungspotential: «Was wir für Umschaltsituationen und Situationen im Sechzehner haben – da fehlen mir fast die Worte. Das funktioniert so nicht. Wie man so sorglos mit dem Ball umgehen kann und auch Chancen oder letzte Pässe liegen lässt. Das funktioniert so nicht. Weil ich glaube, das Spiel hätte heute vielleicht einen anderen Sieger verdient gehabt.»

Köhler ist bewusst, dass seine Aussagen bei seinen Mitspielern möglicherweise nicht gut ankommen. «Wenn man Gegentore bekommt, wird man auch kritisiert», so der 29-Jährige, der betont: «Das ist auch meine Aufgabe, das mal anzusprechen. Das ist Fussball, das braucht keiner persönlich nehmen. Wenn ich Fehler oder ein Eigentor wie gegen Luzern mache, sage ich es auch. Das gehört dazu, dann muss man es auch mal annehmen.»

Und doch gibt es aus Sicht von Köhler viel Positives, das der Tabellenvorletzte aus dem Gastauftritt im Joggeli mitnehmen kann: «Wir haben ein super Spiel gemacht. Ich habe hier keinen Klassenunterschied gesehen. Mit den Mitteln wo Basel unterwegs ist, habe ich keinen Unterschied gesehen, muss ich ganz klar sagen. Der einzige Unterschied ist auf der Resultattafel. Das nehmen wir mit.»

Mehr zur Partie

Basel – GC 1:0

Basel – GC 1:0

Super League | 28. Runde | Saison 25/26

05.03.2026

Lichtsteiner: «Schütze meine Spieler»

Lichtsteiner: «Schütze meine Spieler»

05.03.2026

Meistgelesen

Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite
Fährt Suter auch in Val di Fassa um den Sieg mit?
Video soll Angriff auf Hisbollah-Hauptquartier zeigen +++ Neue Angriffswelle erschüttert Nahost
Trump begnadigt Kapitol-Stürmer – jetzt muss er lebenslang ins Gefängnis
Zeugin belastet Trump in neu veröffentlichten Epstein-Akten

Mehr Super League

Wortgefecht nach Roter Karte. Lichtsteiner legt sich mit GC-Captain Abrashi an: «Ich schütze meine Spieler»

Wortgefecht nach Roter KarteLichtsteiner legt sich mit GC-Captain Abrashi an: «Ich schütze meine Spieler»

Spektakel-Remis im Spitzenkampf. Witzig rettet St. Gallen einen Punkt in letzter Sekunde

Spektakel-Remis im SpitzenkampfWitzig rettet St. Gallen einen Punkt in letzter Sekunde

Keiner stoppt den Aufsteiger. Jetzt jagt der FC Thun die Rekord-Siegesserie des FC Basel

Keiner stoppt den AufsteigerJetzt jagt der FC Thun die Rekord-Siegesserie des FC Basel

Ärger und Abstiegssorgen beim FCZ. Hediger: «Unglaublich, dass uns das so oft passiert»

Ärger und Abstiegssorgen beim FCZHediger: «Unglaublich, dass uns das so oft passiert»

Tessiner festigen Platz 3. Joker Behrens Matchwinner: Lugano schlägt Sion

Tessiner festigen Platz 3Joker Behrens Matchwinner: Lugano schlägt Sion