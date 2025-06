GC-Sportchef Alain Sutter: «Wir müssen hier in Zürich die Verantwortung tragen»

GC hat sich erneut in der Barrage vor dem Abstieg in die Challenge League gerettet. An einer Medienkonferenz spricht Sportchef Alain Sutter über den Ligaerhalt, die Zukunft des Fussballclubs und die Beziehung zu den Besitzern des LAFC.

04.06.2025