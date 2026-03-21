Abrashi zu GC in der Pause 21.03.2026

GC-Captain Amir Abrashi erlebt die schmachvolle 0:5-Niederlage seines Teams gegen Servette im blue Sport Studio in Volketswil. Der Auftritt seines Teams macht Abrashi sprachlos.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC gerät gegen Servette völlig auseinander und liegt nach nur 18 Minuten historisch früh bereits mit 0:4 zurück.

Amir Abrashi zeigt sich im blue Sport Studio geschockt und sagt, ein solcher Einbruch dürfe nach dem 0:1 niemals passieren.

Zwar verhindert Justin Hammel zwischenzeitlich mit einem gehaltenen Penalty das 0:5, doch Stevanovic besiegelt später trotzdem die bittere 0:5-Niederlage und verschärft GCs Abstiegssorgen. Mehr anzeigen

«Was danach passiert ist, brutal», sagt der gesperrte GC-Captain Amir Abrashi im blue Sport Studio. Was er meint, ist offensichtlich. GC hat durch den Jungstar Asp Jensen zwar die erste Chance des Spiels, doch nach 18 Minuten liegt der Rekordmeister bereits mit 0:4 im Rückstand. Noch nie zuvor lag ein Team in der Super League so früh im Spiel mit vier Toren im Rückstand. Es hätte sogar noch viel schlimmer kommen können. Doch Justin Hammel verhinderte mit seinem parierten Penalty von Junior Kadile zunächst den fünften Gegentreffer.

Abrashi kann nur konsterniert festhalten: „Das darf nicht passieren, nach dem 1:0 so schnell das 2:0 zu kassieren. Das tut weh.» Dementsprechend schwer fällt es ihm, zur Pause Worte zu finden. «Ich bin sprachlos. Wenn man sich etwas ganz anderes für das Spiel vorgenommen hat und man nach 30 Minuten 0:4 im Rückstand liegt, das schmerzt bis hier nach Volketswil.»

In Halbzeit eins konnte Hammel den fünften Gegentreffer noch verhindern, dieser fällt dann allerdings doch noch. Rund 20 Minuten vor Spielschluss setzt Miroslav Stevanovic mit seinem zweiten Treffer des Abends den Schlusspunkt der Partie und vergrössert damit die Abstiegssorgen von GC.

Videos zum Spiel

Servette – GC 5:0 Super League | 31. Runde | Saison 25/26 21.03.2026