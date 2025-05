Gewinne ein signiertes Meister-Trikot von Xherdan Shaqiri blue Sport schenkt dir ein signiertes Fussball-Trikot von Xherdan Shaqiri. Du willst das Meister-Leibchen vom FCB-Star gewinnen? Hier kannst du beim Wettbewerb mitmachen: www.bluenews.ch/shaq 12.05.2025

blue Sport schenkt dir ein signiertes Fussball-Trikot von Xherdan Shaqiri. So kannst du das Meister-Leibchen vom FCB-Star gewinnen.

Redaktion blue Sport Redaktion blue Sport

Der Preis

Wir schenken dir ein originales Trikot von Xherdan Shaqiri. Unterschrieben vom FCB-Superstar höchstpersönlich.

Alles, was du tun musst: Fülle bis zum Teilnahmeschluss (Montag, 26. Mai, 12 Uhr) das nachfolgende Formular aus.

Weitere Angaben zu den Teilnahmebedingungen findest du am Ende dieses Artikels.

Jetzt teilnehmen

Form Validation Example Anrede – Keine – Herr Frau Keine Angabe

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ

Ort

E-Mail

Mobiltelefon



Vor dem Absenden des Formulars einen Haken setzen und damit auch den Teilnahmebedingungen zustimmen.



Die Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist der Montag, 26. Mai 2025, 12 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben.



Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt und sind damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in Publikationen, auf der Website und den sozialen Kanälen von blue Sport (blue Entertainment AG) sowie auf der Online-Plattform blue News namentlich erwähnt werden.



Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen. blue Sport verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten.



Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Wettbewerbspreises ist nicht möglich.

Fussball mit blue Sport schauen

Basels Weg vom Saisonstart zum Meistertitel Der FC Basel kürt sich in der 35. Runde vorzeitig zum Schweizer Meister der Saison 24/25. Der Rückblick auf eine verrückte Meisterschaft mit vielen Höhen und wenigen Rückschlägen. 11.05.2025