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Jetzt ist es fix Gian-Luca Privitelli übernimmt als Trainer beim FC Thun

Tobias Benz

4.6.2026

Das sagt Gian-Luca Privitelli über seinen neuen Job als Thun-Trainer

Das sagt Gian-Luca Privitelli über seinen neuen Job als Thun-Trainer

Gian-Luca Privitelli ist der neue Trainer beim FC Thun. Mit blue Sport spricht der 48-Jährige über die neuen Herausforderungen beim Schweizer Meister.

04.06.2026

Der Schweizer Meister hat einen Nachfolger für Mauro Lustrinelli gefunden. Gian-Luca Privitelli verlässt seinen Posten bei der Schweizer U20-Nati und wird neuer Trainer des FC Thun.

Tobias Benz

04.06.2026, 13:30

04.06.2026, 15:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Thun hat einen neuen Trainer: Gian-Luca Privitelli.
  • Der 46-Jährige war zuvor Trainer der Schweizer U20-Nati. Bei den Berner Oberländern unterschreibt er einen Vertrag über drei Jahre.
  • Er tritt damit die Nachfolge von Meistertrainer Mauro Lustrinelli an.
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Wie der FC Thun am Donnerstag offiziell verkündet, übernimmt Gian-Luca Privitelli die Nachfolge von Mauro Lustrinelli. Der 46-Jährige unterschreibt bei den Berner Oberländern einen Vertrag bis 2030.

Mit Privitelli kehrt ein alter Bekannter zu den Berner Oberländern zurück. Der 48-Jährige war bereits zwischen 2018 und 2021 als Cheftrainer der U21 bzw. U18 im Nachwuchs des FC Thun tätig und arbeitete dabei erfolgreich mit zahlreichen Talenten. Anschliessend wechselte er als Ausbildungschef zum FC Basel, wo er ad interim auch Cheftrainer der U21 war. In den vergangenen gut zwei Jahren betreute Privitelli die Schweizer U20-Nationalmannschaft als Cheftrainer.

Mit der Verpflichtung von Gian-Luca Privitelli wolle der FC Thun bewusst auf einen Trainer setzen, der mit den Strukturen, Werten und der Spielphilosophie des Vereins bestens vertraut sei und sich vollständig damit identifiziere. «Seine grosse Expertise in der Ausbildung und Entwicklung junger Spieler und seine Teamfähigkeit entsprechen dem eingeschlagenen Weg des Clubs», heisst es in einer Mitteilung des Vereins.

Gian-Luca Privitelli folgt beim FC Thun auf Mauro Lustrinelli.
Gian-Luca Privitelli folgt beim FC Thun auf Mauro Lustrinelli.
IMAGO/Steinsiek.ch

Gian-Luca Privitelli blickt seiner neuen Aufgabe mit grosser Vorfreude entgegen, schreibt Thun. «Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, beim FC Thun den Cheftrainer-Posten zu übernehmen. Die bevorstehende Aufgabe reizt mich enorm und ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird», so Privitelli – und weiter: «Ich kann mich voll und ganz mit den Werten und der Ausrichtung des FC Thun identifizieren. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen, unsere Spielphilosophie weiterentwickeln und den Verein nachhaltig voranbringen.»

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