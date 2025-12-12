Alvyn Sanches musste am Donnerstagabend gegen Lille vor dem Schlusspfiff raus. KEYSTONE

Aufatmen bei den Young Boys: Alvyn Sanches hat sich beim Sieg gegen Lille in der Nachspielzeit bei einem harten Einsteigen eines Gegenspielers keine schwere Knieverletzung zugezogen.

Beim 22-jährigen Schweizer Nationalspieler wurde am späten Donnerstagabend bei den medizinischen Untersuchungen eine starke Knieprellung festgestellt; die Bänder wurden zum Glück nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Noch offen ist, ob Alvyn Sanches bereits am Sonntag im Heimspiel gegen Luzern wieder zur Verfügung stehen wird.

Der wirblige Offensivspieler zog sich im März in seinem ersten Länderspiel einen Kreuzbandriss zu, der ihn bis Ende Oktober ausser Gefecht setzte.

