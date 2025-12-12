  1. Privatkunden
Nur Prellung im rechten Knie Glück im Unglück für YB-Profi Alvyn Sanches

Syl Battistuzzi

12.12.2025

Alvyn Sanches musste am Donnerstagabend gegen Lille vor dem Schlusspfiff raus. 
Alvyn Sanches musste am Donnerstagabend gegen Lille vor dem Schlusspfiff raus. 
KEYSTONE

Aufatmen bei den Young Boys: Alvyn Sanches hat sich beim Sieg gegen Lille in der Nachspielzeit bei einem harten Einsteigen eines Gegenspielers keine schwere Knieverletzung zugezogen.

Syl Battistuzzi

12.12.2025, 14:02

12.12.2025, 14:04

Beim 22-jährigen Schweizer Nationalspieler wurde am späten Donnerstagabend bei den medizinischen Untersuchungen eine starke Knieprellung festgestellt; die Bänder wurden zum Glück nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Nur ein Berner fällt durch. Hier sind die YB-Noten zum Sieg gegen Lille

Nur ein Berner fällt durchHier sind die YB-Noten zum Sieg gegen Lille

Noch offen ist, ob Alvyn Sanches bereits am Sonntag im Heimspiel gegen Luzern wieder zur Verfügung stehen wird.

Der wirblige Offensivspieler zog sich im März in seinem ersten Länderspiel einen Kreuzbandriss zu, der ihn bis Ende Oktober ausser Gefecht setzte.

UHD HDR BSC Young Boys - FC Luzern
UHD HDR BSC Young Boys - FC Luzern

So 14.12. 13:35 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR BSC Young Boys - FC Luzern

Mit tv.blue.ch mieten

Videos zum Thema

Young Boys – Lille 1:0

Young Boys – Lille 1:0

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Mehmedi: «Es ist ein Genuss, Sanches zuzuschauen»

Mehmedi: «Es ist ein Genuss, Sanches zuzuschauen»

blue Sport Experte Admir Mehmedi sagt, dass er «ein Fan» von Alvyn Sanches sei. Er traut ihm auch durchaus zu, dass er sich in einer Top-5-Liga durchsetzen wird.

15.03.2025

Alvyn Sanches' Weg zurück: «Da muss ich jetzt durch»

Alvyn Sanches' Weg zurück: «Da muss ich jetzt durch»

Lausanne-Star Alvyn Sanches kämpft sich nach seiner Knie-Verletzung zurück in den Super-League-Alltag.

16.05.2025

Gygax über Shaqiris Auswechslung: «Habe ich nicht verstanden»

Gygax über Shaqiris Auswechslung: «Habe ich nicht verstanden»

11.12.2025

Daniliuc: «2 Tore aus 2 Abschlüssen – das ist die internationale Klasse von Aston Villa»

Daniliuc: «2 Tore aus 2 Abschlüssen – das ist die internationale Klasse von Aston Villa»

11.12.2025

Shaqiri über Auswechslung: «War leider nicht abgesprochen»

Shaqiri über Auswechslung: «War leider nicht abgesprochen»

11.12.2025

