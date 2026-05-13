Yanick Brecher verlässt den FC Zürich wohl im Sommer. IMAGO/Nordphoto

Der FCZ verliert ein Urgestein. Gemäss Medienberichten wird Yanick Brecher die Zürcher nach der laufenden Saison verlassen. Der langjährige Goalie und Captain soll am Samstag verabschiedet werden.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach über 15 Jahren im Verein verlässt offenbar Yanick Brecher den FCZ nach dieser Saison.

Der langjährige FCZ-Goalie wurde in der laufenden Saison degradiert und musste für Talent Huber Platz machen.

Brecher soll am Samstag beim Heimspiel gegen Servette verabschiedet werden. Mehr anzeigen

Das Ende einer Ära in Zürich. Wie das Newsportal «Nau.ch» berichtet, wird Yanick Brecher den FCZ nach der laufenden Saison verlassen. Demnach wird der noch bis 2027 laufende Vertrag des Goalies aufgelöst. Brecher soll am Samstag vor dem letzten Spiel der Saison gegen Servette verabschiedet werden.

Der 32-Jährige ist ein Urgestein beim FCZ. Er wurde bei den Zürchern ausgebildet und absolvierte 366 Pflichtspiele für den Verein. Seit 2019 war er zudem Captain des Teams. Brecher gewann mit dem FCZ dreimal den Cup und war einer der Schlüsselfiguren beim Gewinn des Meistertitels 2022.

Doppelte Degradierung

In der laufenden Saison wurde Brecher aber degradiert. Und zwar zweimal. Erst setzte Dennis Hediger den Routinier auf die Bank und setzte auf Toptalent Silas Huber. Dann kam Interimstrainer Carlos Bernegger und stellte wieder Brecher ins Tor, nur um ein Spiel später wieder die Rolle rückwärts zu machen und doch wieder Huber zwischen die Pfosten zu stellen.

Genug für Brecher, um den FCZ jetzt scheinbar zu verlassen. Wo es den Schweizer im Sommer hinzieht, ist noch unklar.