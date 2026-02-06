  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Meditation» nach schlechtem Spiel Görtler: «Habe um 3 Uhr nachts mit der Kreissäge am Camper herumgebastelt»

Patrick Lämmle

6.2.2026

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

05.02.2026

FCSG-Captain Lukas Görtler erzählt im Fussball-Talk «Heimspiel», wie er nach Niederlagen nachts am Camper bastelte, warum ihn das erdete – und weshalb er sich selbst als ganz normalen Typen sieht.

Syl Battistuzzi

06.02.2026, 16:00

06.02.2026, 16:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • FCSG-Captain Lukas Görtler verrät im Fussball-Talk «Heimspiel», dass er trotz viel Leidenschaft für seinen Beruf auch andere Dinge mache.
  • Der Deutsche findet den Ausgleich in Natur – und im Handwerk. So hat er auch schon tief in der Nacht seinen Camper umgebaut. Die Aktion nach einem schlechten Spiel nennt er scherzhaft seine persönliche «Meditation».
Mehr anzeigen

Heimspiel als Podcast

Seit 2019 ist Lukas Görtler in St. Gallen. Mit seiner aufopfernden Spielweise und seinen Leader-Qualitäten auf und neben dem Feld hat sich der Deutsche rasch zum Publikumsliebling gemausert. «Ich bin maximal leidenschaftlicher Fussballer und ich sehe es als Privileg, Profi zu sein», meint er im Fussball-Talk «Heimspiel». Er glaubt aber nicht, dass er ein viel unglücklicheres Leben hätte, wenn er nicht Profi-Fussballer wäre.

So verbringt der 31-Jährige etwa gerne Zeit in der Natur. «Solche Dinge geben mir Energie», betont der FCSG-Captain. Wenn seine Leistungen auf dem Fussballplatz nachlassen sollten, dann könne es sicher Stimmen geben, dass er in seiner Freizeit zu viele andere Sachen mache. «Davon werde ich mich aber nicht beirren lassen, weil das mache ich schon meine ganze Karriere – das gibt mir mehr Energie, als dass es mir Energie nimmt», hält Görtler fest.

Er sei nicht der Fussballer, der zum Training geht und dann zuhause die PlayStation anstelle, macht er klar. «Ich will irgendwas machen, ich will irgendwas vom Leben haben, ich will raus in die Natur», sagt Görtler. Seit November ist Görtler stolzer Papa. Mit dem Baby erlebe er «eine ganz besondere Zeit», meint er und ergänzt: «Ich bin einfach ein normaler Typ.»

Görtler: «Nach einem schlechtem Spiel habe ich nachts mit der Kreissäge am Camper herumgebastelt»

Görtler: «Nach einem schlechtem Spiel habe ich nachts mit der Kreissäge am Camper herumgebastelt»

05.02.2026

Definitiv nicht ganz normal – zumindest für einen Fussballer – ist ein anderes Hobby vom gebürtigen Bamberger, der einst auch in der zweiten Mannschaft von Bayern München spielte. So hat er einen Camper umgebaut. «Das war einfach eine Schnapsidee», gibt Görtler zu. 

Nach einem verlorenen Heimspiel – und einem schlechten Spiel von ihm selbst – habe er gewusst, er werde die ganze Nacht wieder nicht schlafen können. «Dann war ich irgendwie um drei Uhr in der Tiefgarage mit der Kreissäge und habe gedacht, wenn mich jetzt einer sieht, denkt er, der ist nicht ganz sauber», scherzt Görtler.

Aber das habe ihm den nötigen Ausgleich gegeben. «Dann war ich halt nicht im Bett und habe mir die ganze Zeit gedacht: ‹Ach, was hast du denn heute für ein schlechtes Spiel gemacht›, sondern ich habe mich halt abgelenkt. Andere meditieren – das war halt meine Meditation.»

Instagram: luki__27

Der Fussball-Talk mit Lukas Görtler in voller Länge

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Stefan Eggli diskutiert im Fussball-Talk «Heimspiel» mit dem Captain des FC St. Gallen sowie Rolf Fringer und Andreas Böni über Titelträume, Ausraster, privates Glück und die ganz ruhigen Momente des Heisssporns.

05.02.2026

Meistgelesen

Der Bitcoin crasht komplett – aber ein Tech-Gigant macht das Geschäft seines Lebens
Zahlreiche Fahrer setzen aus – Schrecksekunde für Odermatt und von Allmen
Schweizer Hockey-Frauen gewinnen gegen Tschechien im Penaltyschiessen ++ Odermatt: «In Bormio gibt es praktisch keinen olympischen Geist»
Polnischer Minister kritisiert Trump – nun ächten ihn die USA +++ Anti-ICE-Demo in Mailand
Cassis hat Lawrow in Moskau besucht – so ist das Treffen gelaufen

Mehr Fussball

«Keiner darf über seinen Klub hinaus entscheiden». Saudi-Liga mit klarer Ansage an Ronaldo – fehlt er auch beim nächsten Spiel?

«Keiner darf über seinen Klub hinaus entscheiden»Saudi-Liga mit klarer Ansage an Ronaldo – fehlt er auch beim nächsten Spiel?

Er gab sein Debüt in der Serie A. Dieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden

Er gab sein Debüt in der Serie ADieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden

Held von Crans-Montana. Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen

Held von Crans-MontanaFussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen

Fussball-Videos

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

05.02.2026

Deshalb ist der Fall Xamax so kontrovers

Deshalb ist der Fall Xamax so kontrovers

Xamax tritt mit den U19-Junioren statt den Profis an. Das sorgt für grossen Wirbel in der Challenge League, Unverständnis beim Verband und Empörung bei der Konkurrenz.

06.02.2026

United-Coach Carrick: «Dieses Unglück ist vielleicht der wichtigste Teil unserer Klubgeschichte»

United-Coach Carrick: «Dieses Unglück ist vielleicht der wichtigste Teil unserer Klubgeschichte»

Am 6. Februar 1958 stürzte über München ein Flugzeug mit dem Fussballteam von Manchester United ab. Für den aktuellen United-Trainer Michael Carrick ist die Tragödie auch heute noch ein wichtiger Bestandteil der Klubgeschichte.

06.02.2026

Traum-Debüt nach Wechsel: Karim Benzema mit Hattrick

Traum-Debüt nach Wechsel: Karim Benzema mit Hattrick

06.02.2026

Lukas Görtler: «Ich bin Peter Zeidler extrem dankbar, aber …»

Lukas Görtler: «Ich bin Peter Zeidler extrem dankbar, aber …»

05.02.2026

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

Deshalb ist der Fall Xamax so kontrovers

Deshalb ist der Fall Xamax so kontrovers

United-Coach Carrick: «Dieses Unglück ist vielleicht der wichtigste Teil unserer Klubgeschichte»

United-Coach Carrick: «Dieses Unglück ist vielleicht der wichtigste Teil unserer Klubgeschichte»

Traum-Debüt nach Wechsel: Karim Benzema mit Hattrick

Traum-Debüt nach Wechsel: Karim Benzema mit Hattrick

Lukas Görtler: «Ich bin Peter Zeidler extrem dankbar, aber …»

Lukas Görtler: «Ich bin Peter Zeidler extrem dankbar, aber …»

Mehr Videos