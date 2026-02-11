  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vom Angeber zum Anführer FCSG-Captain Görtler über seinen Weg «zu einem anderen Menschen»

Patrick Lämmle

11.2.2026

Görtler: «Früher war ich der Typ Angeber»

Görtler: «Früher war ich der Typ Angeber»

05.02.2026

Vom einstigen «Angeber» zum Führungsspieler: Im Fussball-Talk «Heimspiel» spricht FCSG-Captain Lukas Görtler über seine Entwicklung, seine Zukunft in St. Gallen – und mögliche Pläne nach der Karriere.

Syl Battistuzzi

11.02.2026, 15:24

11.02.2026, 15:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lukas Görtler erzählt im Fussball-Talk «Heimspiel», dass er sich seine Karriere hart erkämpfen musste, nie zu den talentiertesten Spielern gehörte und diese Erfahrungen seinen Ehrgeiz und Charakter prägten.
  • Der FCSG-Captain gibt offen zu, früher ein «Typ Angeber» gewesen zu sein, betont aber, dass ihn die Rückschläge geerdet und zu einem reflektierteren Menschen gemacht haben.
  • Sportlich fühlt sich der 31-Jährige in St. Gallen angekommen, kann sich eine Verlängerung gut vorstellen, schliesst für die Zukunft aber auch Ausland-Abenteuer nicht aus.
Mehr anzeigen

Heimspiel als Podcast

Lukas Görtler kann als Vorbild für viele dienen. Der 31-jährige Mittelfeldspieler ist kein begnadeter Fussballer, er hat sich alles hart erarbeitet. Als Nachwuchsspieler war er je zwei Jahre bei Greuther Fürth und Nürnberg tätig, ehe er mit 18 Jahren zurück in seine Heimatstadt Bamberg ging, wo er in der Regionalliga spielte.

Zwei Jahre später wechselte er in die U23 von Bayern München. 2015 durfte er gar für einige Minuten bei den Grossen Bundesliga-Minuten schnuppern, wechselte aber anschliessend nach Kaiserslautern in die 2. Bundesliga. In den beiden Jahren beim Traditionsverein hatte er vier Trainer und musste sich immer wieder nach oben kämpfen. 2017 ging er für zwei Saisons in die Niederlande zu Utrecht, wo er nur selten in der Startelf stand. Erst in St. Gallen fand Görtler als Fussballer sein Glück.

«Ich habe im Fussball immer kämpfen müssen», betont Görtler im Fussball-Talk «Heimspiel» und ergänzt: «Ich war nie einer der Talentiertesten – das hat mich geprägt.» Aber er habe jeweils die nächste Stufe erreicht, während talentiertere Fussballer auf der Strecke geblieben seien. «Das ging immer wieder gut und irgendwann bin ich Profi geworden», blickt er zurück. Daher komme auch sein Antrieb und Ehrgeiz, für ein Ziel zu arbeiten. Er sei grundsätzlich ein «leidenschaftlicher und emotionaler Mensch», betont Görtler. 

Das Kämpfen gegen Widerstände habe auch Einfluss auf seine Charakterzüge gehabt. Früher sei er ohne diese Erfahrungen «so ein bisschen der Coole und vielleicht auch ein bisschen Typ Angeber» gewesen, der in der Schule den weniger coolen schon mal ein paar blöde Sprüche mitgegeben habe, gesteht Görtler.

«Jetzt bin ich nicht mehr stolz drauf. Ich hoffe, dass mein Nachwuchs nicht so wird. Das hat mich schon irgendwie geerdet und zu einem anderen Mensch gemacht», resümiert Görtler, der in seiner Freizeit viel ruhiger unterwegs ist als früher. 

«Ich habe gerade echt viel Bock auf Heimspiele in St. Gallen»

Seit seinem Wechsel nach St.Gallen 2019 hat sich der Deutsche unverzichtbar gemacht für den Klub. Der mittlerweile 31-Jährige hat in der Ostschweiz noch einen Vertrag bis 2028.

«Ich habe gerade echt viel Bock auf Fussball und auf Heimspiele in St. Gallen am Samstagabend», unterstreicht der FCSG-Captain. Er hofft, dass sein Körper über das Vertragsende hinaus mitmacht. «Ich fühle mich gut. Ich bin generell ein fitter Mensch. Deswegen habe ich jetzt nicht so viele Bedenken, wenn nicht etwas Körperliches dazukommt. Von dem her kann ich mir sehr gut vorstellen, die Fussball-Karriere noch länger zu machen» sagt Görtler. 

Klar kann er sich deshalb «sehr gut vorstellen», in St. Gallen noch mal zu verlängern. Wenn das aber nicht der Fall sei, würde ihn auch das «weite Ausland wie Australien, Amerika oder Südafrika» locken, meint der Routinier.

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

05.02.2026

Nach der Spielerkarriere sieht er aktuell eine Zukunft mehr im Management als im Trainerberuf. «Mir macht es gerade irgendwie mehr Spass, mich mal mit Matthias (FCSG-Boss Hüppi) zu unterhalten und mit Roger Stilz (Sportchef) über irgendein Thema zu diskutieren» erläutert er. Görtler weiter: «Ich habe das Gefühl, da habe ich irgendwie ein Talent, Menschen zu führen, zusammenzubringen und das Beste aus den Leuten rausholen.»

Vielleicht haber er aber nach seinem Rücktritt andere Pläne und gehe etwa mit seinem Camper auf Reisen, schmunzelt Görtler.

«Meditation» nach schlechtem Spiel. Görtler: «Habe um 3 Uhr nachts mit der Kreissäge am Camper herumgebastelt»

«Meditation» nach schlechtem SpielGörtler: «Habe um 3 Uhr nachts mit der Kreissäge am Camper herumgebastelt»

Ob er in der Schweiz bleibt oder zurück nach Deutschland geht, ist ebenfalls offen. «Wir vermissen die Familie sowie den engen Freundeskreis, den wir seit der Kindheit haben. Wir geniessen es aber auch sehr in der Schweiz. Jetzt haben wir ein kleines Baby. Mal schauen, ob noch irgendwann mal mehr Babys dazukommen», so Görler, der mit Frau Helena im letzten November zum ersten Mal Nachwuchs bekam. 

FC St.Gallen 1879 - BSC Young Boys
FC St.Gallen 1879 - BSC Young Boys

Mi 11.02. 19:55 - 23:10 ∙ blue Sport Live ∙ FC St.Gallen 1879 - BSC Young Boys

Mit tv.blue.ch mieten

Der Fussball-Talk mit Lukas Görtler in voller Länge

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Stefan Eggli diskutiert im Fussball-Talk «Heimspiel» mit dem Captain des FC St. Gallen sowie Rolf Fringer und Andreas Böni über Titelträume, Ausraster, privates Glück und die ganz ruhigen Momente des Heisssporns.

05.02.2026

Meistgelesen

So wird Justizministerin Pam Bondi zur Gefahr für Donald Trump
Diese Fake-Mail räumt dein Konto leer
Snowboard-Star fällt auf Kopf und bleibt regungslos liegen
Odermatt: «Das Ziel war Gold, aber eine Medaille muss man einfach nehmen»
Von Allmen schafft den Gold-Hattrick – Bronze für Odermatt

Mehr Fussball

Fussball. UEFA einigt sich mit Real Madrid bezüglich Super League

FussballUEFA einigt sich mit Real Madrid bezüglich Super League

DFB-Pokal. Manzambi verschiesst Penalty – Freiburg schafft es trotzdem in den Halbfinal

DFB-PokalManzambi verschiesst Penalty – Freiburg schafft es trotzdem in den Halbfinal

Söldner-Check. Akanji und Sommer brillieren ++ VAR-Schock für Supertalent Manzambi

Söldner-CheckAkanji und Sommer brillieren ++ VAR-Schock für Supertalent Manzambi

Fussball-Videos

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

05.02.2026

Görtler: «Früher war ich der Typ Angeber»

Görtler: «Früher war ich der Typ Angeber»

05.02.2026

Luzern – GC 4:3

Luzern – GC 4:3

Super League | 24. Runde | Saison 25/26

10.02.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

Görtler: «Früher war ich der Typ Angeber»

Görtler: «Früher war ich der Typ Angeber»

Luzern – GC 4:3

Luzern – GC 4:3

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Mehr Videos