Vom einstigen «Angeber» zum Führungsspieler: Im Fussball-Talk «Heimspiel» spricht FCSG-Captain Lukas Görtler über seine Entwicklung, seine Zukunft in St. Gallen – und mögliche Pläne nach der Karriere.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lukas Görtler erzählt im Fussball-Talk «Heimspiel», dass er sich seine Karriere hart erkämpfen musste, nie zu den talentiertesten Spielern gehörte und diese Erfahrungen seinen Ehrgeiz und Charakter prägten.

Der FCSG-Captain gibt offen zu, früher ein «Typ Angeber» gewesen zu sein, betont aber, dass ihn die Rückschläge geerdet und zu einem reflektierteren Menschen gemacht haben.

Sportlich fühlt sich der 31-Jährige in St. Gallen angekommen, kann sich eine Verlängerung gut vorstellen, schliesst für die Zukunft aber auch Ausland-Abenteuer nicht aus. Mehr anzeigen

Lukas Görtler kann als Vorbild für viele dienen. Der 31-jährige Mittelfeldspieler ist kein begnadeter Fussballer, er hat sich alles hart erarbeitet. Als Nachwuchsspieler war er je zwei Jahre bei Greuther Fürth und Nürnberg tätig, ehe er mit 18 Jahren zurück in seine Heimatstadt Bamberg ging, wo er in der Regionalliga spielte.

Zwei Jahre später wechselte er in die U23 von Bayern München. 2015 durfte er gar für einige Minuten bei den Grossen Bundesliga-Minuten schnuppern, wechselte aber anschliessend nach Kaiserslautern in die 2. Bundesliga. In den beiden Jahren beim Traditionsverein hatte er vier Trainer und musste sich immer wieder nach oben kämpfen. 2017 ging er für zwei Saisons in die Niederlande zu Utrecht, wo er nur selten in der Startelf stand. Erst in St. Gallen fand Görtler als Fussballer sein Glück.

«Ich habe im Fussball immer kämpfen müssen», betont Görtler im Fussball-Talk «Heimspiel» und ergänzt: «Ich war nie einer der Talentiertesten – das hat mich geprägt.» Aber er habe jeweils die nächste Stufe erreicht, während talentiertere Fussballer auf der Strecke geblieben seien. «Das ging immer wieder gut und irgendwann bin ich Profi geworden», blickt er zurück. Daher komme auch sein Antrieb und Ehrgeiz, für ein Ziel zu arbeiten. Er sei grundsätzlich ein «leidenschaftlicher und emotionaler Mensch», betont Görtler.

Das Kämpfen gegen Widerstände habe auch Einfluss auf seine Charakterzüge gehabt. Früher sei er ohne diese Erfahrungen «so ein bisschen der Coole und vielleicht auch ein bisschen Typ Angeber» gewesen, der in der Schule den weniger coolen schon mal ein paar blöde Sprüche mitgegeben habe, gesteht Görtler.

«Jetzt bin ich nicht mehr stolz drauf. Ich hoffe, dass mein Nachwuchs nicht so wird. Das hat mich schon irgendwie geerdet und zu einem anderen Mensch gemacht», resümiert Görtler, der in seiner Freizeit viel ruhiger unterwegs ist als früher.

«Ich habe gerade echt viel Bock auf Heimspiele in St. Gallen»

Seit seinem Wechsel nach St.Gallen 2019 hat sich der Deutsche unverzichtbar gemacht für den Klub. Der mittlerweile 31-Jährige hat in der Ostschweiz noch einen Vertrag bis 2028.

«Ich habe gerade echt viel Bock auf Fussball und auf Heimspiele in St. Gallen am Samstagabend», unterstreicht der FCSG-Captain. Er hofft, dass sein Körper über das Vertragsende hinaus mitmacht. «Ich fühle mich gut. Ich bin generell ein fitter Mensch. Deswegen habe ich jetzt nicht so viele Bedenken, wenn nicht etwas Körperliches dazukommt. Von dem her kann ich mir sehr gut vorstellen, die Fussball-Karriere noch länger zu machen» sagt Görtler.

Klar kann er sich deshalb «sehr gut vorstellen», in St. Gallen noch mal zu verlängern. Wenn das aber nicht der Fall sei, würde ihn auch das «weite Ausland wie Australien, Amerika oder Südafrika» locken, meint der Routinier.

Nach der Spielerkarriere sieht er aktuell eine Zukunft mehr im Management als im Trainerberuf. «Mir macht es gerade irgendwie mehr Spass, mich mal mit Matthias (FCSG-Boss Hüppi) zu unterhalten und mit Roger Stilz (Sportchef) über irgendein Thema zu diskutieren» erläutert er. Görtler weiter: «Ich habe das Gefühl, da habe ich irgendwie ein Talent, Menschen zu führen, zusammenzubringen und das Beste aus den Leuten rausholen.»

Vielleicht haber er aber nach seinem Rücktritt andere Pläne und gehe etwa mit seinem Camper auf Reisen, schmunzelt Görtler.

Ob er in der Schweiz bleibt oder zurück nach Deutschland geht, ist ebenfalls offen. «Wir vermissen die Familie sowie den engen Freundeskreis, den wir seit der Kindheit haben. Wir geniessen es aber auch sehr in der Schweiz. Jetzt haben wir ein kleines Baby. Mal schauen, ob noch irgendwann mal mehr Babys dazukommen», so Görler, der mit Frau Helena im letzten November zum ersten Mal Nachwuchs bekam.

