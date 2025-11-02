  1. Privatkunden
Humor trotz Abbruch nicht verloren Görtler: «Normalerweise ist es immer 3:0 für die Auswärtsmannschaft»

Andreas Lunghi

2.11.2025

Croci-Torti: «Wollten unseren Fans zeigen, dass wir eine starke Mannschaft sind»

Croci-Torti: «Wollten unseren Fans zeigen, dass wir eine starke Mannschaft sind»

02.11.2025

Ein regnerischer Sonntagnachmittag im Süden des Tessins vermiest dem FC Lugano und dem FC St.Gallen ein Fussballfest. Für den Spielabbruch haben alle Beteiligten Verständnis – zufrieden ist dennoch niemand wirklich.

Andreas Lunghi

02.11.2025, 19:05

Regen zu stark. Lugano gegen St. Gallen abgebrochen

Regen zu starkLugano gegen St. Gallen abgebrochen

Bereits vor Anpfiff um 14.00 Uhr schüttet es in Lugano wie aus Kübeln. Mit Walzen bringen die Platzwarte das stehende Wasser noch vom Platz. Knapp eine Stunde vor Spielbeginn kommt das «Go» von Schiedsrichter Mirel Turkes – die Partie kann unter regulären Bedingungen durchgeführt werden.

Während der 1. Halbzeit hält sich der Regenfall in Grenzen – in der Pause, beim Stand von 1:0 für Lugano, ändert sich die Situation dramatisch und der Himmel öffnet wieder seine Schleusen. Turkes unterbricht die Partie in der 48. Minute und verkündet nach rund 20 Minuten den definitiven Abbruch.

Turkes erklärt Spielabbruch: «Sicherheit der Spieler war nicht mehr gewährleistet»

Turkes erklärt Spielabbruch: «Sicherheit der Spieler war nicht mehr gewährleistet»

02.11.2025

«Die Sicherheit gegenüber der Spieler war nicht mehr gewährleistet», sagt der 33-Jährige im Interview bei blue Sport. Aus dem Grund sei der Entscheid zugunsten eines Abbruchs gefallen. Das Spiel werde dann nach der Nati-Pause neu angesetzt und wiederholt.

Mit dem Abbruch sind dennoch die wenigsten zufrieden. «Sowohl wir als auch Lugano wollten wohl lieber weiterspielen», sagt St.Gallens Captain Lukas Görtler. «Mit jeder Minute wurde der Platz schlechter – keine Chance.»

Den Humor des 31-Jährigen hat der Regen nicht weggeschwemmt: «Als gefragt wurde, wie es weitergeht, habe ich gesagt: ‹Normalerweise ist es immer 3:0 für die Auswärtsmannschaft›», sagt Görtler mit einem breiten Grinsen zu blue Sport.

Görtler scherzt nach Spielabbruch: «Normal heisst das 3:0 für die Auswärtsmannschaft»

Görtler scherzt nach Spielabbruch: «Normal heisst das 3:0 für die Auswärtsmannschaft»

02.11.2025

Mit Humor nimmt es auch der Torhüter des FC Lugano, Amir Saipi, der zum ersten Mal seit dem 31. August und der Ankunft von David von Ballmoos (fehlte gegen St.Gallen verletzungsbedingt) wieder in der Startelf stand: «Wir können es nicht ändern. Gott hat entschieden, dass es heute so regnet.» Dank dem verfrühten Feierabend könne er früher zu seiner Familie nach Schaffhausen fahren.

Lugano-Goalie Saipi: «Ich nehme es mit Humor – wir können es nicht ändern»

Lugano-Goalie Saipi: «Ich nehme es mit Humor – wir können es nicht ändern»

02.11.2025

Wortwörtlich im Regen stehen geblieben ist Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti, der Schiedsrichter Turkes während des Unterbruchs zuschaute, wie dieser den Platz inspizierte. Wie der Tessiner im Interview bei blue Sport verrät, habe er sich zunächst über den Spielabbruch gewundert.

«Ich habe viel Fussball gespielt in der Schweiz und wir haben sicher in schlechteren Situationen gespielt, als in der 1. Minute der 2. Halbzeit. Mein Freund Montandon (blue Sport Experte Philippe Montandon, d. Red.) und ich haben sicher auf schlechteren Plätzen gespielt als der von heute.»

Den Entscheid von Schiedsrichter Turkes versteht der 43-jährige Tessiner am Ende dennoch. «Es ist nur schade, weil meine Mannschaft bereits in der 1. Halbzeit bereit war für den Sieg.»

Starker Regen in Lugano – Partie im Cornaredo abgebrochen

Starker Regen in Lugano – Partie im Cornaredo abgebrochen

02.11.2025

