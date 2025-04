69. Minute: Ndoye gleicht für Servette aus 13.04.2025

St. Gallen holt in Lugano nur ein Remis. Nun sind Ostschweizer auf Schützenhilfe angewiesen, wenn es noch für die Top-6 reichen soll. FCSG-Captain Lukas Görtler glaubt aber an eine Mithilfe der direkten Konkurrenten.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen St. Gallen verpasst durch das Unentschieden gegen Lugano wohl den Sprung in die Meisterrunde und ist auf Schützenhilfe angewiesen.

Der FCSG hatte über die Saison hinweg besonders Schwierigkeiten gegen schwächere Teams, was sich nun im Kampf um die Top 6 rächen könnte.

Lukas Görtler zeigt sich dennoch kämpferisch und glaubt an eine Pleite des FC Zürich bei YB sowie Punktverlust von Lausanne gegen Lugano – und gleichzeitig an einen eigenen Sieg gegen Sion. Mehr anzeigen

«Das war ein Spiel hin und her, aber am Ende mit zwei Riesendingern für uns. Bitter, weil heute etwas drin gewesen wäre», ärgert sich Lukas Görtler im Interview mit blue Sport. «Wir haben es nicht heute verspielt, wenn es am Ende nicht reicht.» Der Deutsche gibt sich aber kämpferisch: «Aber wir leben noch. Ich spekuliere darauf, dass Zürich nichts holt in Bern. Dann schauen wir, was Lugano gegen Lausanne macht.»

Während die Tessiner mit dem Punktgewinn sich und dem FC Luzern einen Platz in den Top 6 sicherte, darf sich St. Gallen nur noch leise Hoffnungen auf den Einzug in die Meisterrunde machen. Am Ostermontag kommt es zum Dreikampf mit dem FC Zürich (47 Punkte), Lausanne und St. Gallen (je 44 Punkte).

Görtler: «Für einmal YB- und Kunstrasen-Fan»

Der FCSG hat dabei die schlechtesten Karten. Er muss darauf hoffen, dass der FCZ gegen YB keine Punkte holt sowie Lausanne gegen Lugano schlechter punktet als St. Gallen, die auf Sion treffen. Die Waadtländer haben die bessere Tordifferenz (+4).

Die Partie gegen die Walliser werde eines der schwersten Spiele werden, glaubt Görtler. Über die Saison habe man gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte «extrem gut ausgesehen», dafür gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte «unsere Probleme» gehabt, resümiert der 30-Jährige.

Gegen Sion brauche es nun volle Energie und Mut, so sei ein Sieg vor eigenem Anhang in Reichweite. «Und dann bin ich für einmal YB- und Kunstrasen-Fan sowie Lugano-Fan», schmunzelt Görtler.

Lugano – St.Gallen 1:1 Credit Suisse Super League // 32. Runde // Saison 24/25 13.04.2025