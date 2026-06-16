GC wird offenbar wieder an chinesische Investoren verkauft. Bild: KI

Der Zürcher Fussballrekordmeister steht vor einem erneuten Besitzerwechsel. Eine chinesische Investorengruppe setzt sich offenbar durch und bringt einen FIFA-Juristen als neuen Chef mit.

Wie das Wirtschaftsmedium «tippinpoint» schreibt, bekommt der Grasshopper Club Zürich neue Eigentümer. Die aktuellen Besitzer aus Kalifornien verkaufen den Rekordmeister demnach an chinesische Investoren. Gerüchte dazu gab es schon länger, auch blue News berichtete schon vor zwei Wochen.

Nun wurde bekannt, dass sich die letzten möglichen Schweizer Investoren aus dem Bieterverfahren zurückgezogen haben – ein Zürcher Family Office wollte den Club eigentlich übernehmen, daraus wird nun nichts.

Denn die amerikanischen Eigentümer vom Los Angeles FC verhandeln seit April exklusiv mit der Bridge Football Group, die ihre Geldgeber primär in China hat. Der Verkauf könnte noch diese Woche erfolgen.

Wer ist diese Bridge Football Group?

Hinter der Käufergruppe stehen mehrere Personen. Der Investor Eric Li Ying gilt als Schlüsselfigur. Er soll Verbindungen zum TikTok-Gründer Zhang Yiming pflegen. Seine finanziellen Mittel sind kaum öffentlich bekannt.

Zum Team gehört auch der niederländisch-chinesische Unternehmer Eddie Tao. Zwei weitere Geldgeber bleiben namentlich unbekannt. Die Gruppe besitzt bereits Beteiligungen an europäischen und asiatischen Vereinen. Zu diesem Netzwerk zählen der FC Den Bosch aus den Niederlanden und der FC Pro Vercelli 1892 aus Italien. Auch der chinesische Klub Shaanxi Union FC gehört dazu.

Die neuen Eigentümer haben bereits eine Gesellschaft in der Schweiz gegründet. Die Investoren trugen die Bridge Football Group Switzerland AG am 27. Mai 2026 in Wil SG ins Handelsregister ein. Den Zweck beschreibt die AG wie folgt:

«Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen sowie die Ausübung sämtlicher Tätigkeiten im Bereich Fussball, Sport, Medien, Unterhaltung und Vermarktung im In- und Ausland. Insbesondere umfasst dies die Organisation, Vermarktung und Durchführung von sportbezogenen Aktivitäten und Veranstaltungen, die Verwaltung und Verwertung von Rechten aller Art sowie das Management und die Beratung von Vereinen und Organisationen sowie den Handel mit sportbezogenen Produkten und Dienstleistungen.»

Die Bridge Football Group Switzerland AG ist bereits im Handelsregister in Wil SG eingetragen. screenshot: sg.chregister.ch

Ludovic Deléchat leitet diese Gesellschaft als Präsident des Verwaltungsrats und Vorsitzender der Geschäftsleitung. Der Westschweizer Jurist wohnt in Zürich. Er soll auch den Posten des neuen GC-Präsidenten übernehmen.

Deléchat arbeitet aktuell als CEO der Bridge Football Group. Er präsidiert in dieser Rolle bereits zwei andere Vereine. Zudem sitzt er im Disziplinarausschuss der FIFA. Zwischen 2011 und 2019 war er in verschiedenen Funktionen für den Weltfussballverband tätig.

Die Vergangenheit mit chinesischen Investoren

Die Fans des Rekordmeisters dürften wohl skeptisch auf die neuen Eigentümer blicken, denn chinesische Investoren haben bei GC keine guten Erinnerungen hinterlassen. Jenny Wang und der Fosun-Konzern stiegen 2020 ein. Diese Ära endete im Januar 2024 ohne sportlichen Erfolg.

Jenny Wang und GC – das funktionierte nicht wie gewünscht. Keystone

In der Folge übernahm der LAFC aus Kalifornien – und hinterlässt nun einen noch grösseren Scherbenhaufen. Im April kam es zum Eklat zwischen Fans und Eigentümern. Die Fans zeigten ein Banner mit der Aufschrift «Fuck Off LAFC».

Kurz nach diesem Vorfall zeigten sich die Kalifornier verkaufsbereit. Sie wollten über einen Teil- oder Vollverkauf verhandeln. Die exklusiven Verhandlungen mit der Bridge Football Group liefen da bereits.

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