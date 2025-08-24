Grosser Ärger für GC: «Es ist schrecklich»

GC – Winterthur 2:2 Super League | 4. Runde | Saison 25/26 24.08.2025

Trotz guter Leistung gegen Winterthur müssen die Grasshoppers auch nach dem vierten Saisonspiel auf den ersten Sieg warten. Die Enttäuschung bei Gerald Scheiblehner und seinen Spielern ist gross.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Grasshoppers geben gegen Winterthur einen 2:0-Vorsprung aus der Hand.

«Die Leistung war über weite Strecken gut. Aber das Ergebnis ist sehr enttäuschend», sagt GC-Trainer Gerald Scheiblehner zu blue Sport.

Damit warten die Hoppers weiter auf den ersten Saisonsieg. Saulo Decarli bleibt aber optimistisch: «Wir müssen dranbleiben, hart arbeiten und dann werden wir auch Spiele gewinnen.» Mehr anzeigen

GC geht gegen Winti schon nach elf Minuten durch Youngster Jonathan Asp Jensen in Führung und hat das Spiel über weite Strecken im Griff. Als nach einer Stunde Lovro Zvonarek zum 2:0 einschiebt, scheint das Spiel entschieden.

Doch dann machen die Hoppers auf einmal mehr Fehler, Silvan Sidler bringt Winterthur wieder heran und in der Nachspielzeit fällt tatsächlich noch der Ausgleich. Tibault Citherlet köpft nach einem Eckball zum 2:2 ein.

Scheiblehner: «Das Ergebnis ist sehr enttäuschend» 24.08.2025

Bitter für die Hoppers. Entsprechend bedient ist Trainer Gerald Scheiblehner, der vor dem Spiel einen Sieg gefordert hatte. «Das Ergebnis ist sehr enttäuschend», sagt er nach dem Schlusspfiff zu blue Sport. «Die Leistung war über weite Strecken gut. Wir haben sie in der ersten Halbzeit zu lange leben gelassen. Da musst du auch mal mit 2:0 oder 3:0 in die Pause gehen. So ist Fussball, dann kann ein Spiel auch in die andere Richtung kippen.»

«Es schmeckt wie eine Niederlage»

Etwas deutlicher wird Saulo Decarli. Auch für den Abwehrboss hat die Leistung des Teams gestimmt. «Wir waren die bessere Mannschaft. Aber wir waren nicht in der Lage, den Deckel draufzumachen. Deshalb schmeckt dieses Unentschieden wie eine Niederlage.»

Decarli: «Es schmeckt wie eine Niederlage» 24.08.2025

Die mangelnde Chancenverwertung der Hoppers sieht Decarli als Hauptgrund, warum es am Ende eben auch im vierten Ligaspiel nicht zum Sieg gereicht hat. «Wir wurden bestraft, es ist schrecklich», sagt er. «Wir werden das Spiel analysieren und daran arbeiten. Leider hat es heute nicht gereicht, aber wir müssen dranbleiben und dann werden wir auch Spiele gewinnen.»

Nächstes Wochenende kommt's zum Duell gegen den Aufsteiger FC Thun, der nach vier Spielen sensationell mit 12 Punkten an der Tabellenspitze steht.