Die Winterpausen-Aufreger Grosses FCZ-Nachbeben, ein irrer Ausraster und der Hadjam-Schock am Afrika-Cup

Patrick Lämmle

14.1.2026

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

14.01.2026

Nach dem Malenovic-Aus gabs in Zürich ein Nachbeben: Steven Zuber verlässt den FCZ! In Lugano knallt es derweil in einem Testspiel, während sich YB-Star Jaouen Hadjam am Afrika-Cup verletzt. Im Video oben erfährst du, was in der Winterpause sonst noch zu reden gab.

Redaktion blue Sport

14.01.2026, 18:30

14.01.2026, 18:39

Testspiele im Überblick. Shaqiri schiesst Traumkiste ++ YB bleibt torlos ++ GC kassiert saftige Ohrfeige

Testspiele im ÜberblickShaqiri schiesst Traumkiste ++ YB bleibt torlos ++ GC kassiert saftige Ohrfeige

Meistgelesen

«Die Leute können nicht mehr schlafen» – Trumps Grönland-Gier und ihre Auswirkungen
Bundesrat Rösti ist krank – was passiert in einer solchen Situation?
Vorsicht vor diesem Kräutertee – kann Krebs verursachen

Super League

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

14.01.2026

Thun-Sportchef Albrecht über Transfers: «Wollen keine Spieler abgeben»

Thun-Sportchef Albrecht über Transfers: «Wollen keine Spieler abgeben»

13.01.2026

Thun-Sportchef Albrecht: «Wir haben unser Saisonziel nicht korrigiert»

Thun-Sportchef Albrecht: «Wir haben unser Saisonziel nicht korrigiert»

Der FC Thun geht als Leader in die zweite Hälfte der Super-League-Saison. Die Ziele wurden beim Aufsteiger trotz der guten Ausgangslage nicht verändert, sagt Sportchef Dominik Albrecht im Interview mit blue Sport.

13.01.2026

Stucki über Gregoritsch-Absage: «Augsburg hatte das grössere Portemonnaie»

Stucki über Gregoritsch-Absage: «Augsburg hatte das grössere Portemonnaie»

08.01.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Thun-Sportchef Albrecht über Transfers: «Wollen keine Spieler abgeben»

Thun-Sportchef Albrecht über Transfers: «Wollen keine Spieler abgeben»

Thun-Sportchef Albrecht: «Wir haben unser Saisonziel nicht korrigiert»

Thun-Sportchef Albrecht: «Wir haben unser Saisonziel nicht korrigiert»

Stucki über Gregoritsch-Absage: «Augsburg hatte das grössere Portemonnaie»

Stucki über Gregoritsch-Absage: «Augsburg hatte das grössere Portemonnaie»

Mehr Videos