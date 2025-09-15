Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn» 14.09.2025

Lausanne kommt in der Super League nicht vom Fleck und kassiert gegen GC die vierte Pleite im fünften Spiel. Vor dem Krisen-Duell am Mittwoch gegen Lugano steht der Lausanne-Coach unter Strom.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Die Situation ist ernst», sagt Peter Zeidler nach der 1:3-Niederlage gegen GC.

Dani Gygax glaubt, dass die Partie am Mittwoch gegen Lugano «extrem wichtig» werde für den Lausanne-Trainer.

Da auch Lugano einen veritablen Fehlstart hingelegt hat, steht auch Trainer Mattia Croci-Torti unter Beobachtung. Mehr anzeigen

«Die Enttäuschung ist gross, wir können nicht wegdiskutieren, dass wir seit vier Spielen nicht gewinnen. Und deshalb ist die Situation schon ernst», sagt Peter Zeidler nach der 1:3-Pleite gegen GC. Der Lausanne-Coach zählt eine Reihe von Gründen auf, weshalb man das Spiel verloren hat. So ärgert er sich über das Gegentor nach einer Standardsituation und hadert mit der Personallage: «Man hat gemerkt, dass wir unsere Absenzen mit Roche (krank) und Diakité (rotgesperrt) nicht kompensieren konnten.»

Die entscheidende Szene sei die Gelb-Rote Karte gewesen. «Alle sagen mir, die kann man geben – von daher haben wir die Schuld wieder bei uns zu suchen. Mit zehn gegen elf wird es dann schwierig. Wir haben uns bemüht, etwas besser gespielt und auch ein wenig Fussball gespielt, was in der ersten Halbzeit nur ganz fragmentarisch der Fall war. Das 2:0 war dann die Entscheidung. Wenigstens gehts am Ende nicht 4:0 aus.»

Natürlich wird er auch auf die Partie am kommenden Mittwoch (19 Uhr live auf blue Sport) gegen den FC Lugano angesprochen, der ebenfalls einen veritablen Fehlstart hingelegt hat. Was Zeidler dazu sagt, hörst du im Video unten.

Zeidler: «Die Situation ist ernst» 14.09.2025

Gygax analysiert das Zeidler-Interview

Im blue Sport Studio hören die Experten beim Interview von Zeidler ganz genau hin. Macht es sich der Trainer zu einfach bei seiner Analyse? Dani Gygax glaubt, dass Zeidler nicht alles sagen wollte, was ihm durch den Kopf ging, weil er vielleicht auch «hässig» auf einzelne Spieler sei oder sich darüber ärgere, dass Vorgaben nicht umgesetzt wurden.

«Er hat vieles offen gelassen, aber die Enttäuschung hört man extrem. Ich glaube nicht, dass er das Messer am Hals hat, aber dass man heraushört, dass es am Mittwoch wahrscheinlich extrem wichtig wird für ihn. Und deshalb wollte er sich vielleicht nicht zu fest in die Karten blicken lassen», so die Analyse des blue Sport Experten.

Allerdings steht nicht nur für Zeidler viel auf dem Spiel, auch Lugano-Coach Mattia Croci-Torti scheint nach dem schwachen Saisonstart nicht mehr allzu sicher im Sattel zu sitzen. Heisst es für die beiden Trainer bereits: Siegen oder Fliegen? Die kommenden Tage werden es zeigen.