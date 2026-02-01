Gygax kritisiert Steffens Interview: «Das waren etwas viele Ausreden»

Lugano gibt auswärts gegen GC spät eine 1:0-Führung aus der Hand und verpasst es, den Druck auf Leader Thun zu erhöhen. Renato Steffen gibt sich nach der Partie mit dem Punktgewinn zufrieden, blue Sport Experte Dani Gygax kann das überhaupt nicht verstehen.
