  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Leeres Tor verfehlt Gygax erklärt Salahs Fehlschuss: «Der sieht doof aus, aber …»

Luca Betschart

28.9.2025

Gygax über Salahs Grosschance: «Sieht doof aus, aber ist nicht so einfach»

Gygax über Salahs Grosschance: «Sieht doof aus, aber ist nicht so einfach»

28.09.2025

Basel-Neuzugang Ibrahim Salah hat in der Schlussphase gegen den FC Luzern die grosse Chance auf den Ausgleich, trifft aber mit seinem Kopfball das leere Tor nicht. blue Sport Experte Dani Gygax nimmt den Marokkaner allerdings in Schutz.

Luca Betschart

28.09.2025, 21:42

28.09.2025, 21:50

Gegen den FC Luzern wird Basels Neuzugang Ibrahim Salah in der 62. Minute beim Stand von 1:2 für keinen geringeren als Xherdan Shaqiri eingewechselt. Der Auftrag ist klar: Salah soll mithelfen, die drohende Niederlage noch abzuwenden. 

Und tatsächlich: Rund 15 Minuten später kriegt der Joker die goldene Gelegenheit auf den Basler Ausgleich. Nachdem Oteles Schlenzer am Innenpfosten landet, prallt der Ball genau zu Salah, der als einziger Akteur auf den Nachschuss spekuliert. Doch der Marokkaner hat bei seinem Kopfball zu viel Rücklage – und verfehlt zur bösen Überraschung für die FCB-Anhänger im Joggeli das verwaiste Tor.

Allerdings nimmt der ehemalige Torjäger und heutige blue Sport Experte Daniel Gygax den FCB-Neuzugang in Schutz: «Es sieht doof aus, aber dieser Kopfball ist nicht so einfach.» Und doch dürfte die Aktion für Salah nicht so leicht wegzustecken sein. Denn schlussendlich müssen die Basler trotz Überlegenheit als Verlierer vom Platz – und Salah wartet nach wie vor auf seinen ersten FCB-Treffer.

Die Highlights der Partie

Basel – Luzern 1:2

Basel – Luzern 1:2

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Die Stimmen zum Spiel

Schmid: «Wenn man auf den letzten 20 Meter so ungenau ist, hat man es nicht verdient»

Schmid: «Wenn man auf den letzten 20 Meter so ungenau ist, hat man es nicht verdient»

28.09.2025

Magnin: «8 von 10 Mal gewinnst du so ein Spiel»

Magnin: «8 von 10 Mal gewinnst du so ein Spiel»

28.09.2025

Loretz: «Wenn man nach Basel kommt, muss man niemanden motivieren»

Loretz: «Wenn man nach Basel kommt, muss man niemanden motivieren»

28.09.2025

Meistgelesen

«Historischer Tag» für Eigentümer – Mieter fordern jetzt ihren Anteil
Rimoldi: «Spinner aus Corona-Bewegung» haben Abstimmung zu E-ID «sabotiert»
Er war auf Tour – dann fand man die Leiche einer Minderjährigen in seinem Auto
So hat deine Gemeinde heute abgestimmt
Rakete trifft Heizkraftwerk: Massiver Blackout in russischer Stadt Belgorod

Mehr Super League

YB-Coach verdutzt. Contini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

YB-Coach verdutztContini: «Interessant, dass alle denken, wir hätten schlechte Laune»

Highlights im Video. Luzern rettet die Führung über die Zeit und entführt drei Punkte aus Basel

Highlights im VideoLuzern rettet die Führung über die Zeit und entführt drei Punkte aus Basel

Highlights im Video. Lausanne erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt in Sion

Highlights im VideoLausanne erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt in Sion

6 Tore nach der Pause. YB gewinnt komplett verrückte Partie gegen Thun

6 Tore nach der PauseYB gewinnt komplett verrückte Partie gegen Thun

Klartext nach Europa-Klatschen. Zuberbühler: «Die Schweizer Liga ist nicht da, wo sie einmal war»

Klartext nach Europa-KlatschenZuberbühler: «Die Schweizer Liga ist nicht da, wo sie einmal war»