Gygax über Salahs Grosschance: «Sieht doof aus, aber ist nicht so einfach» 28.09.2025

Basel-Neuzugang Ibrahim Salah hat in der Schlussphase gegen den FC Luzern die grosse Chance auf den Ausgleich, trifft aber mit seinem Kopfball das leere Tor nicht. blue Sport Experte Dani Gygax nimmt den Marokkaner allerdings in Schutz.

Gegen den FC Luzern wird Basels Neuzugang Ibrahim Salah in der 62. Minute beim Stand von 1:2 für keinen geringeren als Xherdan Shaqiri eingewechselt. Der Auftrag ist klar: Salah soll mithelfen, die drohende Niederlage noch abzuwenden.

Und tatsächlich: Rund 15 Minuten später kriegt der Joker die goldene Gelegenheit auf den Basler Ausgleich. Nachdem Oteles Schlenzer am Innenpfosten landet, prallt der Ball genau zu Salah, der als einziger Akteur auf den Nachschuss spekuliert. Doch der Marokkaner hat bei seinem Kopfball zu viel Rücklage – und verfehlt zur bösen Überraschung für die FCB-Anhänger im Joggeli das verwaiste Tor.

Allerdings nimmt der ehemalige Torjäger und heutige blue Sport Experte Daniel Gygax den FCB-Neuzugang in Schutz: «Es sieht doof aus, aber dieser Kopfball ist nicht so einfach.» Und doch dürfte die Aktion für Salah nicht so leicht wegzustecken sein. Denn schlussendlich müssen die Basler trotz Überlegenheit als Verlierer vom Platz – und Salah wartet nach wie vor auf seinen ersten FCB-Treffer.

