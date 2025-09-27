  1. Privatkunden
Von Ballmoos hat Saipi verdrängt «Habe auch schwierige Zeiten hinter mir – bin für ihn da»

Andreas Lunghi

27.9.2025

Von Ballmoos: «Wenn jemand eine Wohnung hat, kann er sich gerne melden»

Von Ballmoos: «Wenn jemand eine Wohnung hat, kann er sich gerne melden»

David von Ballmoos spricht mit blue Sport über seinen Wechsel von YB zu Lugano.

27.09.2025

YB-Legende David von Ballmoos hat nach 263 Spielen und sechs Meistertiteln mit den Bernern ein neues Abenteuer in Lugano begonnen. blue Sport hat ihn in seiner neuen Heimat besucht.

,
,

Igor Sertori, Julian Barnard, Andreas Lunghi

27.09.2025, 12:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • David von Ballmoos ist nach acht Jahren als Stammtorhüter des BSC Young Boys ausgebootet worden.
  • Im September hat er beim Liga-Konkurrent FC Lugano Unterschlupf gefunden und den langjährigen Stammgoalie Amir Saipi verdrängt.
  • Mit dem 25-Jährigen pflegt er ein gutes Verhältnis: «Habe ihm gesagt: ‹Ich habe auch schwierige Zeiten hinter mir. Ich habe viele Sachen erlebt. Falls du ein Gespräch willst, bin ich für dich da›.»
Mehr anzeigen

Es war die grosse Überraschung der vergangenen Saison: YB-Legende von Ballmoos hat bei seinem Jugendklub nach acht Jahren als Stammtorhüter, 263 Pflichtspielen und sechs Meistertiteln keine Zukunft mehr. Die Berner setzen lieber auf den acht Jahre jüngeren Marvin Keller.

Nach dieser Degradierung schloss der 30-Jährige einen Abgang nicht aus. Deshalb holte YB den Österreicher Heinz Lindner als Backup für Keller, was Vereinslegende von Ballmoos nur noch zur Nummer 3 machte.

Schweizer Deadline-Day. Goalie von Ballmoos wechselt zu Lugano ++ Neuzugänge für GC, Luzern und Winterthur

Schweizer Deadline-DayGoalie von Ballmoos wechselt zu Lugano ++ Neuzugänge für GC, Luzern und Winterthur

Der Wechsel erfolgt dann anfangs September. Der Ur-Berner, er hat von der U14 bis zur ersten Mannschaft für YB gespielt, wechselt zu Liga-Konkurrent FC Lugano. Nur um hinter dem langjährigen Stammgoalie Amir Saipi die Nummer 2 zu sein?

Croci-Torti im Krisen-Interview. «Solange ich Luganos Trainer bin, werde ich …»

Croci-Torti im Krisen-Interview«Solange ich Luganos Trainer bin, werde ich …»

Nein, denn von Ballmoos verdrängt den 25-jährigen Schaffhauser und wird von Trainer Mattia Croci-Torti auf Anhieb in die Startelf berufen. «Es sind Entscheidungen, die der Trainer und der Verein treffen», sagt der 30-Jährige im Interview bei blue Sport.

«Habe auch schwierige Zeiten hinter mir»

Mit Saipi, zu dem er ein gutes Verhältnis pflegt, könne er mitfühlen und habe ihm gesagt: «Ich habe auch schwierige Zeiten hinter mir. Ich habe viele Sachen erlebt. Falls du ein Gespräch willst, bin ich für dich da.»

In seiner neuen Heimat fühlt sich von Ballmoos wohl. Für einen Wechsel zu Lugano habe es mehrere Gründe gegeben. Nicht nur für ihn, sondern auch für die Familie habe das neue Abenteuer Sinn gemacht.

UHD HDR FC Lugano - Grasshopper Club Zürich
UHD HDR FC Lugano - Grasshopper Club Zürich

Sa 27.09. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Lugano - Grasshopper Club Zürich

Mit tv.blue.ch mieten

Sportlich ist er sich sicher, dass die kriselnden Tessiner bald einen Schritt nach vorne machen. Was es dafür brauche, sei die Konstanz in der täglichen Arbeit.

Am Samstag hat er die Möglichkeit im Heimspiel gegen GC (um 18.00 Uhr exklusiv auf blue Sport), in seiner dritten Partie in den Reihen der Bianconeri, den ersten Dreier einzufahren.

Mehr Videos