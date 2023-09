«Habe geträumt, dass wir 3:8 verlieren und ich wegen Bierschmuggel verhaftet werde» Der neue GC-Präsident Matt Jackson vor der Partie zwischen Stade Lausanne-Ouchy und den Grashoppers im Interview. 02.09.2023

Vor dem Spiel zwischen dem FC Stade Lausanne-Ouchy und den Grasshoppers kommt der neue GC-Präsident Matt Jackson bei blue Sport zum Interview. Dabei verrät er, was bei GC derzeit abläuft – und gibt Einblicke in einen kuriosen Traum.

Ja, Matt Jackson, seit Juli leben Sie in Regensdorf. Hatten Sie bereits die Möglichkeit, die Region kennenzulernen?

Matt Jackson: Ich bin voll beschäftigt, arbeite hart und habe jeweils lange Arbeitstage. Wir sind mitten in einem Transferfenster. Für mich ist es ein neuer Job und ausserdem hat die Saison ja erst begonnen. Aber ich kenne die Gegend. Wie die meisten wissen, bin ich seit zwei Jahren regelmässig hier. Ich hatte die Zeit, die Leute kennenzulernen und konnte sogar mit Grashoppers-Legenden essen gehen und ein paar Biere trinken gehen. Das war grossartig.

Seit Juli sind Sie Präsident. Was konnten Sie bereits umsetzen? Was sind die Ziele?

Es ist natürlich gut, den Club sogleich zu analysieren, dann weiss man, was man hat. Ich bin begeistert über das, was ich vorfinde. Die Leute hier im Club funktionieren hervorragend zusammen, alle arbeiten sehr hart, der Staff ist grossartig. Das alles hat es für mich einfach gemacht. Natürlich liegt die Priorität auf dem Feld und Bruno Berner die Unterstützung zukommen zu lassen, die er benötigt. Bernt Haas und ich haben zusammen mit dem Trainer das Team zusammengestellt. Wir wussten, dass es noch nicht perfekt war und dass während des Transferfensters Geduld nötig ist. Jetzt haben wir aber langsam einen Kader, mit dem wir sehr, sehr zufrieden sind.

Können Sie persönlich dann auf Einfluss nehmen oder wird vieles von Fosun gescheuert?

Ich habe freien Handlungsspielraum. Wir geben klar vor, welches Spielerprofil wir brauchen und suchen. Wir arbeiten aber sehr eng zusammen, sodass dieses Team zu diesem grossartigen Verein passen wird und wir zusammen in die Zukunft gehen können.

Es gibt Gerüchte zu einem möglichen Verkauf. Was sagen Sie dazu?

Ja, es gibt immer wieder Gerüchte. Den Leuten ist es oft langweilig und so schreiben sie, was sie wollen. Wir sind hier, um hart zu arbeiten und wir haben eine langfristige Vision für diesen Club. Wir haben eine grossartige Besitzerin, welche sich sehr, sehr interessiert, was wir hier machen. Ich war kürzlich auf ein Nachtessen mit ihr in Wolverhampton. Sie stellte mir Millionen Fragen. Sie will, dass wir erfolgreich sind und ein gutes Team haben. Das Wichtigste ist der Fussball. Das ist das, was zählt.

Wie zufrieden sind Sie mit den Transfers?

Ich bin sehr zufrieden. Mir passt die Mannschaft sehr gut. Ich mag die Zusammenarbeit zwischen der Mannschaft und dem Trainer. Bruno Berner vermittelt unsere Philosophie hervorragend und ist sehr geduldig. Wie sich zum Beispiel Tim Meyer unter ihm entwickelt hat, ist ein Paradebeispiel.

Was für ein Präsident sind Sie eigentlich auf der Tribüne?

Nervös. Ich hatte gestern einen Traum, dass wir zur Pause 0:6 hinten liegen und am Ende 3:8 verloren haben. Und ich wurde verhaftet, weil ich versucht habe, Bier ins Stadion zu schmuggeln. Spass beiseite. Ich bin jeweils angespannt, wenn ich nur zuschaue. Es ist unangenehm, nicht aktiv ins Spiel eingreifen zu können, wie ich das eben früher als Captain gemacht habe. Aber das ist Fussball und deshalb lieben wir das.

Das GC-Spiel im Live-Ticker: