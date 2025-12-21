  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Steffen über Nati-Ausbootung «Hätte erwartet, dass jemand anruft und mir sagt, dass ich nicht mehr dabei bin»

Sandro Zappella

21.12.2025

Steffen über Nati-Ausbootung «Hätte erwartet, dass jemand anruft und mir sagt, dass ich nicht mehr dabei bin»

Steffen über Nati-Ausbootung «Hätte erwartet, dass jemand anruft und mir sagt, dass ich nicht mehr dabei bin»

21.12.2025

Renato Steffen trifft beim 3:0-Sieg von Lugano gegen YB erstmals seit über einem Jahr – und spricht danach offen über ein belastendes Jahr voller Zweifel, Verletzungen und Nati-Frust.

Sandro Zappella

21.12.2025, 19:51

21.12.2025, 20:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Renato Steffen erzielt beim 3:0-Sieg von Lugano gegen die Young Boys sein erstes Super-League-Tor seit über einem Jahr.
  • Der 34-Jährige spricht nach dem Spiel offen über ein schwieriges Jahr 2025, geprägt von Verletzungen und mentaler Belastung durch sein Aus bei der Nationalmannschaft.
  • Trotz Rückschlägen sieht Steffen das späte Erfolgserlebnis als hoffnungsvolles Zeichen für das kommende Jahr 2026.
Mehr anzeigen

Renato Steffen trifft bei Lugano 3:0-Sieg gegen die Young Boys in der 16. Minute zum 2:0. Es ist ein spezielles Tor für den 34-Jährigen. Denn es ist sein erster Treffer in der Super League seit über einem Jahr. Zuletzt traf Steffen am 7. Dezember 2024 bei einem 4:1-Sieg gegen Luzern.

Im Interview bei blue Sport nach der Partie sagt er: «Ich habe es erst mitbekommen, als ich es gelesen habe, man nimmt das gar nicht so fest wahr. Aber klar, als Offensivspieler tut es einem natürlich gut, wenn man Tore schiesst.»

Der Flügelspieler erklärt weiter, dass das Jahr 2025 für ihn kein gutes gewesen sei. «Ich war oft geplagt von Verletzungen und auch von Unzufriedenheit von meiner Seite. Wer mich kennt, der weiss, dass ich nur gut Fussballspielen kann, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin.»

Steffen verletzte sich im September 2025 schwer und war sogar in kritischem Zustand. Nach einem Zusammenprall mit Lausanne-Goalie Karlo Letica erlitt Renato Steffen ein Lungentrauma mit Pneumothorax und lag zwei Tage auf der Intensivstation.

Lugano-Steffen über Zusammenprall. «Auf der Intensivstation wusste ich nicht, in welche Richtung es jetzt geht»

Lugano-Steffen über Zusammenprall«Auf der Intensivstation wusste ich nicht, in welche Richtung es jetzt geht»

Neben den Verletzungen sei er auch im Kopf nicht frei gewesen, darum sei es lustig, dass er das Jahr 2025 dennoch mit einem Tor abschliessen konnte: «Ich nehme das als gutes Omen für das Jahr 2026.»

Steffen trifft gegen YB zum 2:0

Steffen trifft gegen YB zum 2:0

21.12.2025

Die Negativ-Spirale im Jahr 2025

Steffen erklärt dann, was ihn in diesem Jahr konkret so belastet hat: «Es hat angefangen mit der Nati, dass man irgendwann spürt, dass man nicht mehr dabei ist. Wo man vielleicht auch erwartet, dass jemand anruft und dir sagt: ‹Junge, du bist nicht mehr dabei.›»

Es sei für ihn schwierig zu verarbeiten gewesen, weil die Nati für ihn immer ein Highlight gewesen sei und ihn immer stolz gemacht habe: «Für mich war es auch immer der Aufhänger, warum ich diese Leistungen zeige bei Lugano. Dann fällt das plötzlich weg, dann fällt man ein wenig in ein Loch, beginnt zu zweifeln.»

Danach sei es schwer, so unbeschwert aufzuspielen, wie man sich das vielleicht vorstelle, erklärt der 41-fache Schweizer Nationalspieler: «Dann zwickt der Körper plötzlich und man beginnt zu überlegen. Dann kommen die ersten Verletzungen. Das war die Spirale, in der ich mich im 2025 befunden habe.»

Im Studio bei blue Sport sagt Experte Timm Klose, selbst 17-facher Natispieler: «Ich kann das nachvollziehen. Wenn du auf einmal merkst, die Konkurrenz ist nicht am Schlafen und überholt dich. Dann kriegst du das Aufgebot nicht mehr – und das tut am Anfang schon weh.»

Timm Klose über Steffens-Nati-Ausbootung: «Das tut am Anfang schon weh﻿»

Timm Klose über Steffens-Nati-Ausbootung: «Das tut am Anfang schon weh﻿»

21.12.2025

Steffen will aber etwas Positives aus der ganzen Sache mitnehmen und hält fest: «Es war nicht einfach, aber ich habe vielleicht auch wieder dazugelernt für mein Leben, um besser damit umgehen zu können. Auch bei harten Entscheidungen, die ich einfach akzeptieren musste.»

Videos aus dem Ressort

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Meistgelesen

Davon träumt «Landfrauenküche»-Königin Irène Meier
Justizministerium löscht Dateien − das ist der Grund +++ Vorwürfe der Vertuschung
Deutscher stürzt von Sessellift 70 Meter in den Tod

Mehr Super League

Janko fliegt vom Platz. 0:3 in Lugano: YB kassiert im Tessin die nächste bittere Liga-Pleite

Janko fliegt vom Platz0:3 in Lugano: YB kassiert im Tessin die nächste bittere Liga-Pleite

Video-Highlights. St. Gallen schlägt GC und schliesst bis auf 3 Punkte zu Wintermeister Thun auf

Video-HighlightsSt. Gallen schlägt GC und schliesst bis auf 3 Punkte zu Wintermeister Thun auf

Highlights im Video. Befreiungsschlag nach zuvor vier Liga-Pleiten: Luzern schlägt Lausanne

Highlights im VideoBefreiungsschlag nach zuvor vier Liga-Pleiten: Luzern schlägt Lausanne

Fussball Videos

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

GC – St.Gallen 1:2

GC – St.Gallen 1:2

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Villarreal – Barcelona 0:2

Villarreal – Barcelona 0:2

LALIGA | 16. Runde | Saison 25/26

21.12.2025

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

GC – St.Gallen 1:2

GC – St.Gallen 1:2

Villarreal – Barcelona 0:2

Villarreal – Barcelona 0:2

Mehr Videos