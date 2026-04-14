Dennis Hediger wird als FCZ-Trainer per sofort freigestellt. sda

Der FC Zürich zieht die Reissleine und beendet die Zusammenarbeit mit Trainer Dennis Hediger per sofort. Interimistisch übernimmt Carlos Bernegger, ab Juni folgt Marcel Koller.

Der FCZ reagiert auf die jüngste sportliche Entwicklung und trennt sich per sofort von Cheftrainer Hediger, der Ende Oktober ad interim auf den entlassenen Niederländer Mitchell van der Gaag gefolgt war. Wie der 13-fache Schweizer Meister per Communiqué mitteilt, übernimmt bis Ende der laufenden Saison Carlos Bernegger als Trainer der ersten Mannschaft.

Parallel dazu stellt der FC Zürich, nach 19 Niederlagen in 33 Meisterschaftsspielen nur auf dem 10. Platz der Super League klassiert, frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit. Marcel Koller wird ab der kommenden Saison als Trainer übernehmen und seine Tätigkeit am 1. Juni aufnehmen.

𝐖𝐞𝐜𝐡𝐬𝐞𝐥 𝐢𝐦 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐛 – 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥 𝐊𝐨𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐮̈𝐛𝐞𝐫𝐧𝐢𝐦𝐦𝐭 𝐚𝐛 𝐒𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟕



Der FC Zürich zieht nach der aktuellen sportlichen Entwicklung die notwendigen Schlüsse: Die Zusammenarbeit mit Dennis Hediger wird per sofort beendet.… pic.twitter.com/mFJOyX0Hqz — FC Zürich (@fc_zuerich) April 14, 2026

Koller ist in der Schweiz als Trainer bestens bekannt. Im Jahr 2000 holte er mit dem FC St. Gallen den Schweizer Meistertitel, 2003 führte er auch die Grasshoppers zum bisher letzten Meistertitel in der Super League. Auch beim FC Basel war Koller bereits Trainer und holte 2019 den Schweizer Cup.

Erfahrung sammelte Koller zudem in der Bundesliga bei Köln und Bochum, sowie als Trainer der Österreichischen Nationalmannschaft. Zuletzt war Koller drei Jahre beim ägyptischen Club Al Ahly tätig, wo er unter anderem zweimal die Afrikanische Champions League gewann.

Das Interview von Hediger nach der Niederlage gegen Lugano am letzten Samstag: