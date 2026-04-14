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Knall beim FC Zürich Hediger per sofort entlassen –Marcel Koller wird ab Sommer neuer FCZ-Trainer

Sandro Zappella

14.4.2026

Dennis Hediger wird als FCZ-Trainer per sofort freigestellt.
Dennis Hediger wird als FCZ-Trainer per sofort freigestellt.
sda

Der FC Zürich zieht die Reissleine und beendet die Zusammenarbeit mit Trainer Dennis Hediger per sofort. Interimistisch übernimmt Carlos Bernegger, ab Juni folgt Marcel Koller.

Sandro Zappella

14.04.2026, 10:09

14.04.2026, 10:56

Der FCZ reagiert auf die jüngste sportliche Entwicklung und trennt sich per sofort von Cheftrainer Hediger, der Ende Oktober ad interim auf den entlassenen Niederländer Mitchell van der Gaag gefolgt war. Wie der 13-fache Schweizer Meister per Communiqué mitteilt, übernimmt bis Ende der laufenden Saison Carlos Bernegger als Trainer der ersten Mannschaft.

Parallel dazu stellt der FC Zürich, nach 19 Niederlagen in 33 Meisterschaftsspielen nur auf dem 10. Platz der Super League klassiert, frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit. Marcel Koller wird ab der kommenden Saison als Trainer übernehmen und seine Tätigkeit am 1. Juni aufnehmen.

Koller ist in der Schweiz als Trainer bestens bekannt. Im Jahr 2000 holte er mit dem FC St. Gallen den Schweizer Meistertitel, 2003 führte er auch die Grasshoppers zum bisher letzten Meistertitel in der Super League. Auch beim FC Basel war Koller bereits Trainer und holte 2019 den Schweizer Cup. 

Erfahrung sammelte Koller zudem in der Bundesliga bei Köln und Bochum, sowie als Trainer der Österreichischen Nationalmannschaft. Zuletzt war Koller drei Jahre beim ägyptischen Club Al Ahly tätig, wo er unter anderem zweimal die Afrikanische Champions League gewann. 

Das Interview von Hediger nach der Niederlage gegen Lugano am letzten Samstag:

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