Goalie-Knall beim FCZ Hediger setzt Brecher auf die Bank: «Nicht in bester Form»

Jan Arnet

30.1.2026

Yanick Brecher droht seinen Platz als Stammgoalie beim FC Zürich zu verlieren.
Yanick Brecher droht seinen Platz als Stammgoalie beim FC Zürich zu verlieren.
Keystone

FCZ-Trainer Dennis Hediger kündigt an, Goalie Yanick Brecher gegen YB auf die Bank zu setzen. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison wird der Captain zu einem heiss diskutierten Thema.

Jan Arnet

30.01.2026, 16:08

30.01.2026, 17:08

«Wir wissen, wie gut Yanick (Brecher) schon für den FC Zürich gespielt hat. Aktuell ist er vielleicht nicht in seiner besten Form. Das hat mehrere Gründe und unser Ziel ist es, dass wir ihn wieder dahin bringen», sagt Dennis Hediger an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Young Boys am Sonntag – und lässt eine kleine Bombe platzen: «Eine Schlussfolgerung ist, dass Silas Huber gegen YB spielen wird.»

Brecher habe den Entscheid professionell zur Kenntnis genommen. «Er weiss selbst, dass er aktuell nicht auf seinem Top-Level ist. Er kann viel besser spielen», so Hediger. «Ich bin zum Entschluss gekommen, dass es der richtige Moment ist, Silas gegen YB ins Tor zu stellen.»

Seit er vor anderthalb Jahren zu den Profis kam, wartet Silas Huber auf seine Chance beim FCZ. Obwohl er als Nummer 1 der U21-Nati mehrmals bewiesen hat, dass er bereit ist für seinen ersten Profi-Einsatz. «Wir wissen, was er kann und was er für ein Potenzial hat», sagt Hediger. «Er muss einfach fokussiert sein.»

U21-Nati-Goalie Silas Huber bekommt seine Chance beim FCZ.
U21-Nati-Goalie Silas Huber bekommt seine Chance beim FCZ.
Keystone

Gemäss Informationen von blue Sport stand Brecher bereits bei der Entlassung von Hedigers Vorgänger Mitchell van der Gaag im Zentrum. Am Tag nach dem Spiel in Lugano, wo in der Pause Brecher und Matthias Phaëton aneinander gerieten, stellte er vor versammelter Mannschaft die Vertrauensfrage in Captain Brecher. Die Folge: Van der Gaag verlor den Machtkampf und musste gehen.

Statistik spricht klare Sprache

Brecher konnte seine Form in der Folge aber nicht verbessern, was auch die Statistik belegt. Die Abwehrquote des 32-Jährigen ist schlechter als in den vergangenen Jahren, Brecher hat zwei Tore mehr kassiert als nach xG-Wert zu erwarten gewesen wären und in 21 Liga-Spielen behielt er nur einmal eine weisse Weste. Drei individuelle Goalie-Fehler vor Gegentoren sind zudem Liga-Höchstwert in dieser Saison.

Endgültig sei der Goalie-Wechsel aber nicht, betont Hediger: «Das ist jetzt mal ein Entscheid fürs YB-Spiel. Es entsteht ein Konkurrenzkampf, an dieser Situation sollen beide Goalies wachsen. Im Idealfall werden beide besser und wir schlittern in ein Luxusproblem.»

BSC Young Boys - FC Zürich
BSC Young Boys - FC Zürich

So 01.02. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ BSC Young Boys - FC Zürich

Mit tv.blue.ch mieten

