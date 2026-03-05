  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ärger und Abstiegssorgen beim FCZ Hediger: «Unglaublich, dass uns das so oft passiert»

Jan Arnet

5.3.2026

Hediger: «Es tut richtig weh»

Hediger: «Es tut richtig weh»

04.03.2026

Der FC Zürich verliert zuhause gegen Lausanne mit 1:2 und ist wieder von Abstiegssorgen geplagt. Ein weiteres Mal kassiert der FCZ dabei ein spätes Gegentor. Der Frust bei Dennis Hediger ist riesengross.

Jan Arnet

05.03.2026, 08:19

05.03.2026, 08:28

Wieder geht der FCZ nach einem Gegentor in der Nachspielzeit als Verlierer vom Platz. Wie schon vor einigen Wochen gegen Lugano und in den beiden Spielen gegen den FC Basel. Auch gegen Lausanne gab es in dieser Saison schon einmal eine Pleite nach einem ganz späten Gegentreffer. Und die Geschichte wiederholt sich: Am Mittwochabend ist es Karim Sow, der mit seinem Kopfball in der 92. Minute die Zürcher ins Elend stürzt. 

«So oft, wie uns das passiert ist – unglaublich», ärgert sich Dennis Hediger nach dem Spiel im Interview mit blue Sport. «Es tut richtig weh.» Dabei habe seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine starke Reaktion auf den schwachen Auftritt in der ersten Hälfte gezeigt, findet der FCZ-Coach. «Die erste Halbzeit geht nicht, die war nicht gut genug. Aber in der zweiten habe ich eine gute Mannschaft gesehen.» Dass man erneut einen Last-Minute-Treffer kassiere, sei «die Story dieser Saison», sagt Hediger, «es ist mega frustrierend».

FCZ verliert trotz Cavaleiro-Traumtor. Sow köpft Lausanne in der Nachspielzeit zum Sieg

FCZ verliert trotz Cavaleiro-TraumtorSow köpft Lausanne in der Nachspielzeit zum Sieg

Von den letzten elf Spielen haben die Stadtzürcher acht verloren. Die Luft im Tabellenkeller wird dünner für den FCZ. GC auf dem Barrageplatz hat heute die Chance, mit einem Sieg in Basel (20:30 Uhr live auf blue Sport) bis auf vier Punkte an den Kantonsrivalen heranzukommen. Für Hediger ist klar: «Es ist ein weiterer Nackenschlag. Wichtig ist, dass wir wieder aufstehen und weiterschaffen. Es gibt keinen anderen Weg. Irgendwann wird das Momentum kippen.»

UHD HDR FC Basel 1893 - Grasshopper Club Zürich
UHD HDR FC Basel 1893 - Grasshopper Club Zürich

Do 05.03. 19:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Basel 1893 - Grasshopper Club Zürich

Mit tv.blue.ch mieten
Zürich – Lausanne-Sport 1:2

Zürich – Lausanne-Sport 1:2

Super League | 28. Runde | Saison 25/26

04.03.2026

Meistgelesen

«Da zeigt sich wieder die Naivität oder Unbedarftheit deutscher und europäischer Politiker»
Swiss-Sonderflug auf Weg nach Zürich +++ Kanada schliesst Kriegsbeteiligung nicht aus﻿
Israel sieht «historische Erfolge» – Trump prahlt über Kriegsverlauf
Dubai-Influencer*innen wissen nicht mehr, was sie sagen dürfen
Rekordjagd auf Waschbären – die invasive Art breitet sich rasant aus

Super League

Tessiner festigen Platz 3. Joker Behrens Matchwinner: Lugano schlägt Sion

Tessiner festigen Platz 3Joker Behrens Matchwinner: Lugano schlägt Sion

YB zittert sich zum Sieg. Elf Berner holen gegen zehn tapfere Luzerner drei Punkte

YB zittert sich zum SiegElf Berner holen gegen zehn tapfere Luzerner drei Punkte

Strich-Duell. Luzern bittet die Young Boys zum Kampf um die Top 6

Strich-DuellLuzern bittet die Young Boys zum Kampf um die Top 6