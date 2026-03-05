Hediger: «Es tut richtig weh» 04.03.2026

Der FC Zürich verliert zuhause gegen Lausanne mit 1:2 und ist wieder von Abstiegssorgen geplagt. Ein weiteres Mal kassiert der FCZ dabei ein spätes Gegentor. Der Frust bei Dennis Hediger ist riesengross.

Wieder geht der FCZ nach einem Gegentor in der Nachspielzeit als Verlierer vom Platz. Wie schon vor einigen Wochen gegen Lugano und in den beiden Spielen gegen den FC Basel. Auch gegen Lausanne gab es in dieser Saison schon einmal eine Pleite nach einem ganz späten Gegentreffer. Und die Geschichte wiederholt sich: Am Mittwochabend ist es Karim Sow, der mit seinem Kopfball in der 92. Minute die Zürcher ins Elend stürzt.

«So oft, wie uns das passiert ist – unglaublich», ärgert sich Dennis Hediger nach dem Spiel im Interview mit blue Sport. «Es tut richtig weh.» Dabei habe seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine starke Reaktion auf den schwachen Auftritt in der ersten Hälfte gezeigt, findet der FCZ-Coach. «Die erste Halbzeit geht nicht, die war nicht gut genug. Aber in der zweiten habe ich eine gute Mannschaft gesehen.» Dass man erneut einen Last-Minute-Treffer kassiere, sei «die Story dieser Saison», sagt Hediger, «es ist mega frustrierend».

Von den letzten elf Spielen haben die Stadtzürcher acht verloren. Die Luft im Tabellenkeller wird dünner für den FCZ. GC auf dem Barrageplatz hat heute die Chance, mit einem Sieg in Basel (20:30 Uhr live auf blue Sport) bis auf vier Punkte an den Kantonsrivalen heranzukommen. Für Hediger ist klar: «Es ist ein weiterer Nackenschlag. Wichtig ist, dass wir wieder aufstehen und weiterschaffen. Es gibt keinen anderen Weg. Irgendwann wird das Momentum kippen.»

UHD HDR FC Basel 1893 - Grasshopper Club Zürich Do 05.03. 19:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Basel 1893 - Grasshopper Club Zürich Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 11h 26min 6sek