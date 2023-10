Heiko Vogel als Dauerlösung? Taulant Xhaka hat eine klare Meinung

Hitzige Diskussion zwischen Vogel und Xhaka nach dem Schlusspfiff 01.10.2023

Der Trainerwechsel hat beim FC Basel noch keine Wirkung gezeigt. Die Bebbi sind ans Tabellenende abgerutscht. Für Heiko Vogel hagelt es Kritik. Die Mannschaft hat der Bis-auf-Weiteres-Coach aber hinter sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Krise des FC Basel steht allen voran Sportchef und Bis-auf-Weiteres-Trainer Heiko Vogel in der Kritik.

Von Publikumsliebling Taulant Xhaka gibt's aber Rückendeckung für den Coach.

«Jeder Spieler würde Heiko gerne als Trainer sehen», meint Xhaka. Mehr anzeigen

Unmittelbar nach Abpfiff der 0:3-Schmach im Joggeli gegen Lausanne-Ouchy gab es einen hitzigen Austausch zwischen Taulant Xhaka und Heiko Vogel (im Video oben). Was die beiden zu besprechen hatten, wollten sie in der Folge nicht preisgeben. War Xhaka sauer, dass er erst in der 72. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt wurde? «Ihm hat die notwendige Frische gefehlt», begründete Vogel nach der Partie die späte Einwechselung.

Im nächsten Spiel gegen die Young Boys stand der Mittelfeldspieler letzten Sonntag dann in der Startelf und durfte erstmals überhaupt in dieser Saison durchspielen. Doch auch nach der neuerlichen 0:3-Pleite in Bern war nach dem Schlusspfiff ein Gespräch zwischen Xhaka und Vogel zu beobachten.

Auch direkt nach der 0:3-Niederlage gegen YB tauschen sich Vogel und Xhaka sofort aus. blue Sport

Sportchef Vogel, der nach der Entlassung von Timo Schultz wieder an der FCB-Seitenlinie steht, steht in Basel in der Dauerkritik. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler forderte Vogels Entlassung, viele Fans stimmten dem früheren FCB-Goalie in den sozialen Medien zu.

Und was meint Publikumsliebling Xhaka? Am Ende der vergangenen Saison hatte der 32-Jährige dafür plädiert, Heiko Vogel solle Trainer bleiben. Und auch jetzt hält Xhaka den Deutschen für den richtigen Mann an der Seitenlinie. «Jeder Spieler würde Heiko gerne als Trainer sehen», sagt Xhaka in einem Interview mit «CH Media».

Keine Panik bei Xhaka

Man merke, dass Vogel mit Herzblut dabei sei. «Im Training probiert er immer wieder mal was Neues. Jeder Spieler ist zufrieden damit», so Xhaka weiter. «Aber die Klubführung weiss am besten, was zu tun ist. Da haben wir keinen Einfluss.»

Nach der Niederlage gegen YB ist Basel ans Tabellenende abgerutscht. Während FCB-Legende Beni Huggel Alarm schlägt und auf Instagram schreibt, die Basler sollten sich jetzt «auf den Abstiegskampf konzentrieren», sieht Xhaka die Situation noch nicht so dramatisch: «Die Saison ist noch lang. Ich habe keine Panik.»

Und wie blickt Klubboss David Degen auf die Situation? Am Mittwoch ist Degen zu Gast im Fussball-Talk Heimspiel von blue Sport (ab 20.00 Uhr live auf blue Zoom oder im Live-Stream auf blue News).