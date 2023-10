Heiko Vogel entlassen – Nachfolger steht schon fest

«Vogel wurde vom Liebling zur verhassten Figur beim FCB» Heiko Vogel wird als Trainer des FC Basel entlassen. Fabio Celestini übernimmt die Mannschaft bis Ende Saison. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni. 31.10.2023

Nach der 0:3-Pleite bei Lausanne-Sport zieht der FC Basel die Reissleine und entlässt Trainer Heiko Vogel. Nachfolger wird Fabio Celestini.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nächster Paukenschlag beim FC Basel: Nach Timo Schultz muss auch Heiko Vogel seinen Platz an der Seitenlinie räumen.

Der FCB begründet die Entlassung mit dem ausbleibenden Turnaround und dem immer grösser werdenden Abstand auf die Konkurrenz.

Vogels Nachfolger ist bereits bestimmt: Fabio Celestini übernimmt per sofort und erhält einen Vertrag bis Ende Saison. Mehr anzeigen

«Der FC Basel 1893 hat aufgrund der sich zuspitzenden sportlichen Krise der 1. Mannschaft entschieden, sich von Cheftrainer Heiko Vogel zu trennen. Mit einem Vertrag bis Ende Saison übernimmt Fabio Celestini per sofort die Leitung des Teams. Assistiert wird er vom bestehenden Trainerstaff», schreibt der FCB in einer Mitteilung.

Der Mannschaft sei es mit Vogel als Cheftrainer nicht gelungen, aus der Negativspirale auszubrechen. Die angestrebten Lösungsansätze konnten aus Sicht der Sportkommission zu wenig auf den Platz gebracht werden, heisst es weiter. «Als Tabellenletzter mit immer grösser werdendem Abstand zu den vorderen Plätzen und aufgrund des ausbleibenden Turnarounds sieht sich der FC Basel nach den jüngsten Auftritten in der Liga veranlasst, die Zusammenarbeit mit Heiko Vogel per sofort zu beenden.»

Heiko Vogel ist nicht mehr Trainer des FC Basel. Keystone

Mit Fabio Celestini übernimmt ein Coach mit viel Super-League-Erfahrung das Team. Seit 2015 stand der 48-Jährige für Lausanne, Lugano, Luzern und Sion in 179 Super-League-Spielen an der Seitenlinie. Mit dem FCL gewann er 2021 den Cup. Seinen letzten Job in Sion verlor Celestini im Februar nach nur wenigen Monaten wieder.

«Nun tritt der ehemalige Mittelfeldspieler sein neues Amt bei Rotblau an, um den FCB wieder zurück in die Spur zu führen», schreiben die Basler. Der FCB steht nach elf Spielen mit nur fünf Punkten am Tabellenende. Am Wochenende gab es mit einem 0:3 bei Lausanne-Sport die vierte Niederlage in Folge und die achte Liga-Pleite insgesamt.