Beim FC Basel übernimmt eine Sportkommission die Aufgaben von Ex-Sportchef Heiko Vogel. Was bedeutet das für den «Trainer bis auf Weiteres» beim FCB?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel setzt anstelle des Sportchefs auf eine Sportkommission. Mit anderen Worten: Heiko Vogel wurde als Sportchef abgesetzt.

Von einem Vertrauensbruch seitens der FCB-Führung will Vogel nichts wissen. «Ich spüre das Vertrauen hundertprozentig», hält der 52-Jährige fest.

Vogel steht seit drei Spielen an der Seitenlinie des FCB und wartet noch auf erste Punkte. Am kommenden Sonntag trifft der FC Basel im Kellerduell auf Lausanne. Mehr anzeigen

Heiko Vogel als Sportchef beim FC Basel: Das ist seit vergangenem Mittwoch Geschichte. Der 47-jährige Deutsche ist diesen Job los. Anstelle von Vogel setzt der FCB neu auf eine Sportkommission. Darin sitzen neben Präsident David Degen unter anderem Marco Streller und Valentin Stocker.

Der Klub ist davon überzeugt, mit dem neuen Konzept «die besten Entscheidungen» für die sportliche Zukunft treffen zu können. Und Entscheide dieses Labels sind aus Basler Sicht wichtig, denn sportlich läuft es am Rheinknie alles andere als rund. Der einstige Ligakrösus liegt am Tabellenende der Super League. FCB-Präsident David Degen spricht bei blue Sport gar schon vom «Abstiegskampf».

Heiko Vogel: «Bin nicht fremdbestimmt Trainer»

Auch mit Heiko Vogel, der «bis auf Weiteres» an der Seitenlinie steht, ist kein Aufwärtstrend ersichtlich. Alle drei Spiele unter seiner Leitung gingen verloren – mit dabei eine 0:3-Klatsche gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy vor heimischem Publikum.

Auf die Frage, ob Heiko Vogel nicht lieber Sportchef geblieben wäre, antwortet er dem «Blick»: «Das wurde im Konsens entschieden, ich bin nicht fremdbestimmt Trainer.» Auch zeigt Vogel Verständnis dafür, dass er nicht als Teil der Sportkommission fungiert: «Die Idee dahinter ist, dass die Kommission Distanz zum Alltagsgeschäft haben soll. Das finde ich sinnvoll. Zudem finden wir in der Runde durchaus Gehör.»

Vogel will von einem Vertrauensbruch nichts wissen

Das Wort Vogels soll beim FC Basel also offenbar weiterhin zählen. Ob sein Trainerstuhl beim FCB dennoch wackelt, ist Spekulationssache. «Ich kenne die Mechanismen. Aber das Vertrauen der Klubführung in meine Arbeit ist nicht nur dahingesagt, ich spüre es hundertprozentig. Kompliment dafür», so Vogel.

Am kommenden Sonntag spielt der FC Basel gegen Aufsteiger Lausanne um Punkte im Kellerduell. Gelingt dem FCB unter Vogel der erste Vollerfolg oder geht die Misere in die nächste Runde? Antwort darauf gibt es ab 14:15 Uhr live auf blue Sport. Zudem spricht Klub-Boss David Degen erstmals über die neu geschaffene Sportkommission, bei der «Trainer bis auf Weiteres» Heiko Vogel kein Bestandteil ist.