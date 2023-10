Heiko Vogel, sind Sie nach der Nati-Pause noch FCB-Trainer?

Heiko Vogel: «Ich bin auch nach der Natipause noch Trainer» 08.10.2023

Heiko Vogel kann auch in seinem zweiten Spiel in dieser Saison als FCB-Trainer keine Punkte sammeln. Viele Fans forderten bereits seinen Rücktritt. Doch was sagt Vogel selber dazu?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel übernimmt nach einer weiteren Niederlage die Rote Laterne in der Super League.

Spieler und Trainer sind trotzdem überzeugt, dass im Spiel gegen YB klare Fortschritte zu erkennen waren.

Auf die Frage, ob Heiko Vogel in zwei Wochen noch an der Seitenlinie stehen wird, hat der FCB-Trainer eine klare Antwort. Mehr anzeigen

Das frühe Gegentor am Sonntagnachmittag in Bern musste sich für Heiko Vogel und den ganzen FC Basel wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen. Trotz oder gerade weil es beim FCB momentan alles andere als rosig läuft, wollte das Team gegen den Meister eine Reaktion zeigen. Und dann trifft Jean-Pierre Nsame schon nach drei Minuten für die Berner.

Basel liess sich dadurch aber nicht entmutigen. Immer wieder treibt Vogel seine Mannschaft an. Wild gestikulierend erteilt er Anweisungen und tatsächlich kommt der FC Basel zu guten Chancen auf den Ausgleich, doch der Ball will nicht rein. Stattdessen erhöht YB noch vor der Pause auf 2:0, bevor Cedric Itten in der 79. Minute mit dem 3:0 alles klar macht.

Für die Basler stimmt die Richtung

Das Resultat sieht nach einer weiteren Klatsche aus. Doch anders wie zuletzt gegen Lausanne ist in Bern eine Aufwärtstendenz beim FCB zu erkennen. «Klar darf man nach einem 0:3 keine Freudentänze erwarten», meint dann auch Heiko Vogel im Interview mit blue Sport. «Aber es geht in die richtige Richtung. YB hat auch einfach gezeigt, dass sie eine Spitzenmannschaft sind. Sie hatten drei Bälle aufs Tor und die waren alle drin.»

Tatsächlich kann man kaum effizienter auftreten als YB an diesem Nachmittag. Vogel hat in seinen Ausführungen nicht übertrieben. Viel mehr Chancen hatte der Schweizer Meister wirklich nicht. «Extrem bitter», war es so auch für Marwin Hitz, der bei allen Gegentoren machtlos war. Dennoch ist auch der Basler Torhüter nach diesem Gradmesser wieder etwas optimistischer als zuletzt. «Wir haben eine Mannschaft gesehen, die lebt. Ich sehe eine Mannschaft, die auch unter der Woche funktioniert. Und das klingt nach einem solchen Resultat jetzt vielleicht blöd, aber wir verfügen wirklich über gute Charaktere im Team und müssen jetzt einfach weiterarbeiten.»

Feinschliff in Freiburg

Dafür ist jetzt Zeit. Aufgrund der Nati-Pause wird der Meisterschaftsbetrieb erst in zwei Wochen wieder aufgenommen. Gleich acht Spieler werden deshalb in den nächsten Tagen nicht mit dem FCB trainieren. Das restliche Kader wird bei einem Spiel gegen Freiburg weiter am vorgegebenen Weg arbeiten.

Danach sollen Punkte her. Die Ansage von Heiko Vogel ist diesbezüglich klar. Ob er in zwei Wochen dann immer noch als Trainer an der Seitenlinie stehen wird? Vogel: «Das ist so.»