Canepas über Polizeischutz nach FCZ-Abstieg «Zieht ins Hotel und geht nicht mit dem Hund spazieren»

Heliane Canepa: «Nach dem Abstieg hatten wir Personenschutz» 31.12.2025

Heliane und Ancillo Canepa sprechen im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport über ihre Liebe zum FC Zürich. Dabei wird auch das Abstiegsjahr Thema. Die beiden wurden damals unter Polizeischutz gestellt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heliane und Ancillo Canepa standen nach dem Abstieg des FC Zürich im Jahr 2016 unter Polizeischutz.

Die beiden sprechen im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport über die damalige Situation und verraten, dass die Reaktionen der FCZ-Fans trotz Abstieg überwiegend positiv ausfielen.

Die negativen Reaktionen fänden oft im Internet statt, bestätigen die Canepas: «In 99 Prozent der Fälle sind wir von den Fans immer anständig und freundlich begrüsst worden.»

Ancillo Canepa legt sich zudem trotz des sportlichen Misserfolgs von damals fest: «Das Abstiegsjahr war eines der schönsten Jahre, das wir beim FCZ erlebt haben.» Mehr anzeigen

Am 25. Mai 2016 stieg der FC Zürich nach 28 Jahren in der höchsten Schweizer Spielklasse in die Challenge League ab. Aus Angst vor möglichen Fan-Reaktionen wurden Ancillo und Heliane Canepa damals unter Polizeischutz gestellt. Doch wie die beiden berichten, wäre das vielleicht gar nicht nötig gewesen.

«Wir hatten Personenschutz. Sie wollten damals, dass wir ins Hotel gehen», erinnert sich Heliane Canepa im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport. Doch bereits aus dieser Ansage der Polizei wurde nichts: «Wegen dem Hund habe ich gesagt, das kommt nicht infrage.»

Auch die Anweisung, auf keinen Fall in die Allmend zu gehen, schoss Heliane Canepa in den Wind. «Alle haben gesagt: ‹Geh mit dem Hund nicht in die Allmend!› Der Hund hat mich angeschaut und ich konnte ihm nicht widerstehen. Ich ging in die Allmend und es war herrlich. Es war der beste Spaziergang, den ich jemals mit ihm hatte», verrät die 77-Jährige.

Der Grund: Die Fan-Reaktionen fielen damals überhaupt nicht so aus, wie erwartet. «Velofahrer sind vorbeigefahren und haben mir auf die Schulter geklopft, gesagt: ‹Das kommt schon gut.› Ich habe so viel Liebe und tröstende Worte gehört, dass ich mich fragte, ob wir uns etwas vorgemacht haben. Niemand hat uns angegriffen, niemand war gemein.»

Heliane Canepa: «Cillo macht heute noch Fallrückzieher» 31.12.2025

Fans sind in «99 Prozent der Fälle» anständig

Die negativen Reaktionen fänden oft im Internet statt, bestätigt auch Ehemann Ancillo Canepa: «Wenn man auf Social Media lesen würde – was wir nicht machen – dann hätte man das Gefühl, überall seien nur Feinde, und, und, und. Aber wir haben das in all diesen Jahren anders erlebt.»

So hätten sie eigentlich nie Probleme, wenn sie in der Öffentlichkeit seien oder Leute treffen würden. «In 99 Prozent der Fälle sind wir von den Fans immer anständig und freundlich begrüsst worden», versichert der FCZ-Präsident.

Canepa: «Ich habe erwartet, dass wir permanent erfolgreich sind» 31.12.2025

Besonders die Saison in der Challenge League sei in dieser Hinsicht speziell gewesen. Zwar wolle er einen Abstieg nicht noch einmal erleben, trotzdem sei es «eines der schönsten Jahre» mit dem FC Zürich gewesen, verrät Canepa.

«Neue Stadien, neue Klubs. Fans, die alle überall mitgekommen sind. Ich weiss noch gut, als die Polizei beim ersten Match in Schaffhausen hyperte: ‹Oh, die FCZler kommen, macht alle Fenster zu.› Aber die Fans sind in diesem Jahr so gelobt worden, wie sie uns in der Challenge League unterstützt haben. No Problem.»

