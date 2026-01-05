  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Canepas über Polizeischutz nach FCZ-Abstieg «Zieht ins Hotel und geht nicht mit dem Hund spazieren»

Tobias Benz

5.1.2026

Heliane Canepa: «Nach dem Abstieg hatten wir Personenschutz»

Heliane Canepa: «Nach dem Abstieg hatten wir Personenschutz»

31.12.2025

Heliane und Ancillo Canepa sprechen im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport über ihre Liebe zum FC Zürich. Dabei wird auch das Abstiegsjahr Thema. Die beiden wurden damals unter Polizeischutz gestellt.

Tobias Benz

05.01.2026, 20:31

05.01.2026, 20:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Heliane und Ancillo Canepa standen nach dem Abstieg des FC Zürich im Jahr 2016 unter Polizeischutz.
  • Die beiden sprechen im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport über die damalige Situation und verraten, dass die Reaktionen der FCZ-Fans trotz Abstieg überwiegend positiv ausfielen.
  • Die negativen Reaktionen fänden oft im Internet statt, bestätigen die Canepas: «In 99 Prozent der Fälle sind wir von den Fans immer anständig und freundlich begrüsst worden.»
  • Ancillo Canepa legt sich zudem trotz des sportlichen Misserfolgs von damals fest: «Das Abstiegsjahr war eines der schönsten Jahre, das wir beim FCZ erlebt haben.»
Mehr anzeigen

Am 25. Mai 2016 stieg der FC Zürich nach 28 Jahren in der höchsten Schweizer Spielklasse in die Challenge League ab. Aus Angst vor möglichen Fan-Reaktionen wurden Ancillo und Heliane Canepa damals unter Polizeischutz gestellt. Doch wie die beiden berichten, wäre das vielleicht gar nicht nötig gewesen.

«Wir hatten Personenschutz. Sie wollten damals, dass wir ins Hotel gehen», erinnert sich Heliane Canepa im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport. Doch bereits aus dieser Ansage der Polizei wurde nichts: «Wegen dem Hund habe ich gesagt, das kommt nicht infrage.»

Heimspiel als Podcast

Auch die Anweisung, auf keinen Fall in die Allmend zu gehen, schoss Heliane Canepa in den Wind. «Alle haben gesagt: ‹Geh mit dem Hund nicht in die Allmend!› Der Hund hat mich angeschaut und ich konnte ihm nicht widerstehen. Ich ging in die Allmend und es war herrlich. Es war der beste Spaziergang, den ich jemals mit ihm hatte», verrät die 77-Jährige.

Der Grund: Die Fan-Reaktionen fielen damals überhaupt nicht so aus, wie erwartet. «Velofahrer sind vorbeigefahren und haben mir auf die Schulter geklopft, gesagt: ‹Das kommt schon gut.› Ich habe so viel Liebe und tröstende Worte gehört, dass ich mich fragte, ob wir uns etwas vorgemacht haben. Niemand hat uns angegriffen, niemand war gemein.»

Heliane Canepa: «Cillo macht heute noch Fallrückzieher»

Heliane Canepa: «Cillo macht heute noch Fallrückzieher»

31.12.2025

Fans sind in «99 Prozent der Fälle» anständig

Die negativen Reaktionen fänden oft im Internet statt, bestätigt auch Ehemann Ancillo Canepa: «Wenn man auf Social Media lesen würde – was wir nicht machen – dann hätte man das Gefühl, überall seien nur Feinde, und, und, und. Aber wir haben das in all diesen Jahren anders erlebt.»

So hätten sie eigentlich nie Probleme, wenn sie in der Öffentlichkeit seien oder Leute treffen würden. «In 99 Prozent der Fälle sind wir von den Fans immer anständig und freundlich begrüsst worden», versichert der FCZ-Präsident.

Canepa: «Ich habe erwartet, dass wir permanent erfolgreich sind»

Canepa: «Ich habe erwartet, dass wir permanent erfolgreich sind»

31.12.2025

Besonders die Saison in der Challenge League sei in dieser Hinsicht speziell gewesen. Zwar wolle er einen Abstieg nicht noch einmal erleben, trotzdem sei es «eines der schönsten Jahre» mit dem FC Zürich gewesen, verrät Canepa.

«Neue Stadien, neue Klubs. Fans, die alle überall mitgekommen sind. Ich weiss noch gut, als die Polizei beim ersten Match in Schaffhausen hyperte: ‹Oh, die FCZler kommen, macht alle Fenster zu.› Aber die Fans sind in diesem Jahr so gelobt worden, wie sie uns in der Challenge League unterstützt haben. No Problem.»

Das könnte dich auch interessieren

Wann kommt das neue Stadion?. Canepa: «Es ist ein Skandal, was in Zürich abgeht»

Wann kommt das neue Stadion?Canepa: «Es ist ein Skandal, was in Zürich abgeht»

Darum hat der FCZ Malenovic entlassen. Ancillo Canepa: «Das Image des FC Zürich hat Schaden genommen»

Darum hat der FCZ Malenovic entlassenAncillo Canepa: «Das Image des FC Zürich hat Schaden genommen»

Heimspiel – Der Fussball-Talk in voller Länge

Nach der Malenović-Entlassung: Das Ehepaar Canepa spricht exklusiv im Heimspiel

Nach der Malenović-Entlassung: Das Ehepaar Canepa spricht exklusiv im Heimspiel

Zwei turbulente Jahre liegen hinter dem FCZ. Wie weiter nach der Entlassung des umstrittenen Sportchefs? Heliane und Ancillo Canepa sprechen im Fussball-Talk Heimspiel über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Zürcher Stadtklubs.

23.12.2025

Meistgelesen

Bar-Betreiber verlieren Lizenz +++ Frankreich leitet Ermittlung ein
Bar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein
Kellner warnte Gäste bereits 2019 vor Brandgefahr
Wie haben Ärztinnen, Feuerwehr und Justiz die Brand-Katastrophe erlebt? 5 Antworten
Skisprung-Zoff ums Material – und zu grosse Penisse

Fussball-News

Sporting Kansas City. Raphael Wicky kehrt als Trainer in die USA zurück

Sporting Kansas CityRaphael Wicky kehrt als Trainer in die USA zurück

Afrika-Cup. Ägypten mit Mühe im Viertelfinal

Afrika-CupÄgypten mit Mühe im Viertelfinal

Nur acht Spiele. Wilfried Nancy bei Celtic bereits entlassen

Nur acht SpieleWilfried Nancy bei Celtic bereits entlassen

«Durchführung nicht angebracht». Swiss Football Night am 12. Januar abgesagt

«Durchführung nicht angebracht»Swiss Football Night am 12. Januar abgesagt

Saftige Geldstrafe. BVB-Star Adeyemi wird nach Ausraster gegen Gladbach zur Kasse gebeten

Saftige GeldstrafeBVB-Star Adeyemi wird nach Ausraster gegen Gladbach zur Kasse gebeten