Heliane und Ancillo Canepa präsentieren den FCZ-Neuzugang Benjamin Mendy. fcz.ch

Der Transfer von Benjamin Mendy zum FC Zürich sorgt für Aufregung. Der Weltmeister von 2018 sass wegen Vergewaltigungsvorwürfen in U-Haft und wurde freigesprochen. FCZ-Chefin Heliane Canepa erklärt in einem Interview, weshalb aus ihrer Sicht nichts gegen die Verpflichtung spricht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Interview antwortet FCZ-Klubmitbesitzerin Heliane Canepa auf die Kritik am Transfer von Benjamin Mendy.

Mendy habe es wie jeder Mensch, der in einem Gerichtsprozess freigesprochen wurde, verdient, dass er wieder ein normales Leben leben kann. «Diese Chance geben wir ihm beim FCZ.»

2022 stand der Franzose wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht und wurde bei Manchester City rausgeworfen. Er sass 134 Tage lang im Gefängnis, bevor er freigesprochen wurde. Mehr anzeigen

FCZ-Klubmitbesitzerin Heliane Canepa erhielt in den vergangenen Tagen zahlreiche Mitteilungen von Fans. Der Grund: Benjamin Mendy. Die Verpflichtung des Franzosen schlägt hohe Wellen. 2022 stand Mendy wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht und wurde bei Manchester City rausgeworfen. Mendy sass 134 Tage lang im Gefängnis, wurde dann aber von allen Anklagepunkten freigesprochen.

In einem Interview mit dem «Blick» beantwortet Heliane Canepa nun die heissesten Fragen rund um den Fall Mendy. Und macht klar, weshalb gerade sie, die sich in Vergangenheit immer wieder für die Sache der Frau eingesetzt hat, kein Problem in der Verpflichtung des Weltmeisters von 2018 sieht.

«Mendy wurde von einem Gericht in Grossbritannien in allen Anklagepunkten freigesprochen. Also in einem Land, das durchaus streng mit mutmasslichen Sexualstraftätern umgeht. Er gilt als unschuldig. Das gilt es zu akzeptieren», macht Canepa klar.

Der FCZ will Mendy eine Chance geben

Mendy habe es wie jeder Mensch, der in einem Gerichtsprozess freigesprochen wurde, verdient, dass er wieder ein normales Leben leben kann. «Diese Chance geben wir ihm beim FCZ.» Der Abwehrspieler habe ihr und Klubpräsident Ancillo Canepa die Situation nachvollziehbar erklären können, wie das damals gelaufen sei. «Er hat erklärt, dass er nie etwas gegen den Willen einer Frau gemacht habe.»

Der 30-Jährige habe seine Lektion gelernt, ist sich Heliane Canepa sicher. «Wir hoffen auch, dass er unseren jüngeren Spielern erklären kann, welchen Verlockungen man als Fussballer ausgesetzt ist. Und dass man ihnen nicht erliegen sollte.»

Ihr sei es nach wie vor sehr wichtig, dass Missbrauch gegen Frauen ernst genommen wird und überführte Täter hart bestraft werden. Jedoch müsse jeder Fall individuell betrachtet werden. «Auch das haben wir in diesem vorliegenden Fall gemacht.»

Der FCZ hat in den letzten Jahren eine Frauenfussballabteilung aufgebaut. «Bei uns bekommen auch die Mädchen im Nachwuchs eine gute Ausbildung, dieselbe wie die Jungs. Darauf bin ich stolz», sagt Heliane Canepa. «Wir haben auch immer mehr junge Frauen im Stadion.»

